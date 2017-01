LR Gerhard Köfer: Referatszuständigkeits-Schulung für ÖVP-Hueter zum Zelt-Verbot für Fischer

Klare Positionierung von Landesrat Köfer wird jetzt offensichtlich auch von der ÖVP unterstützt

Klagenfurt (OTS) - „Statt von Untätigkeit zu sprechen, solle Ferdinand Hueter sich besser über entsprechende Zuständigkeiten in der Landesregierung informieren. Dafür habe er langjährige Polit-Erfahrung und sollte sich eigentlich langsam auskennen“, reagiert Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer auf die heute von VP-Clubobmann Ferdinand Hueter erhobenen Untergriffe gegen ihn als Fischereireferenten. „Zumindest ist es nicht falsch, dass die Fischerei in meine Zuständigkeit fällt. Ob das Zelten von Fischern hingegen erlaubt ist oder nicht, dafür ist ausschließlich der Koalitionspartner von Hueter, nämlich der Grüne-Naturschutzreferent Rolf Holub zuständig“, so Köfer, der darauf hinweist, dass seine Position zum Thema Zelten von Fischern seit langem bekannt sei. Köfer habe von Anfang an das Zelten von Fischern begrüßt. Dazu gebe es zahlreiche öffentliche Aussagen, die in jedem Archiv zu finden seien.

„Es freut mich aber, dass sich die ÖVP mit den heutigen Aussagen von Hueter nunmehr auch für das Zelten von Fischern ausgesprochen hat. Somit gehe ich davon aus, dass der Antrag des Team Kärnten, der in der nächsten Sitzung des Landtages zur Änderung des Naturschutzgesetzes eingebracht wird, entsprechende Unterstützung der ÖVP bekommen wird“, sagt Köfer: „Die ÖVP hat heute klar Position bezogen und stellt sich gegen den eigenen grünen Koalitionspartner.“

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Gerhard Köfer