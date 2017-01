FPÖ-Haider: Schellings Träume werden an Koalitionsrealität scheitern

Regierung muss ihren Ankündigungen endlich Taten folgen lassen

Wien (OTS) - „Etliche Vorschläge von Finanzminister Schelling erscheinen sinnvoll, immerhin stammen sie teilweise direkt aus freiheitlichen Parlamentsanträgen, welche SPÖ und ÖVP bisher allerdings abgelehnt haben“, kommentierte FPÖ-Budgetsprecher NAbg. Mag. Roman Haider die heutige Rede von Finanzminister Hans Jörg Schelling.

Bisher sei die Koalition immer an eben jenem „eigenen Unvermögen“ und den „ideologischen Barrieren“ gescheitert, die Schelling selbst in seiner Rede ansprach. „Es ist für Finanzminister Schelling Zeit, in die Realität und zum Regierungspartner SPÖ zurückzukehren. In dieser Koalition sind seine Vorschläge nicht umsetzbar“, stellte Haider fest. Bei einigen Vorschlägen, wie der angesprochenen „Spending review“, handle es sich jedoch um Selbstverständlichkeiten. „Es ist schockierend, dass dies bisher nicht erfolgt ist. So etwas gehört selbstverständlich immer zur Regierungsarbeit“, so Haider.

Da Schelling die Gegenfinanzierung seiner Vorschläge so gut wie gar nicht erwähnt habe, blieben hier noch sehr viele Fragen offen. „Im Sinne Österreichs wären einzelne Vorschläge wie die Abschaffung der Kalten Progression oder eine Verwaltungsreform grundsätzlich zu begrüßen. Bisher ist das Ergebnis der Regierungsarbeit, gerade wenn es um grundlegende Reformen geht, jedoch mehr als spärlich. Außer schönen Worten kann ich derzeit keine Besserung erkennen“, so Haider.

