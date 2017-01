Korosec: „Volle Unterstützung für Schelling“

Seniorenbund gegen neue Steuern und für Schellings Pensionspläne

Wien (OTS) - Der Österreichischen Seniorenbund sieht sich durch die heute von Finanzminister Hans Jörg Schelling vorgelegten Pläne in seinen politischen Forderungen bestätigt. „Die Absage an neue Steuern stellt eine der Kernforderungen des Seniorenbundes dar. Wir freuen uns, dass Schelling den Kampf gegen neue Steuern nunmehr offiziell auf die politische Agenda gesetzt hat“, freut sich Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes.

Auch beim Pensionsthema signalisiert Korosec volle Zustimmung zu Schellings Plänen. „Im Besonderen sind wir für die Flexibilisierung des Pensionsantrittsalters anhand von Referenzwerten. Jene Personen, die länger arbeiten, erhalten einen Bonus, und jene, die früher gehen, müssen mit Abschlägen rechnen. Diese werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnet. „Schelling hat meine volle Unterstützung“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Wolfgang Müller, MA, MSc

Pressesprecher

(+43) 01 - 40 126 - 430

wmueller @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at