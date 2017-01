Blümel: Volle Unterstützung für Schellings „Pakt für Österreich“

Leistungsfreundliches Klima für Leistungswilligen – Beratung statt Bestrafung durch Arbeitsinspektorate – Abschaffung kalter Progression – Keine neuen Schulden, keine neuen Steuern

Wien (OTS) - „Volle Unterstützung“ für die umfangreichen und zukunftsträchtigen Vorschläge von Finanzminister Hans Jörg Schelling, wie der Wirtschaftsstandort Österreich mit einem „Pakt für Österreich“ wieder an die Spitze gebracht werden kann, sagte heute der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, zu. „Das Gestalten der Zukunft statt dem Verwalten der Vergangenheit muss wieder im Vordergrund stehen“, zitierte Blümel dazu den Finanzminister. Dazu brauche es „Mut zur Veränderung“ – dies sei von Beginn an Anspruch und Ziel in Wien gewesen und genau das habe Schelling heute einmal mehr bewiesen. „Die Leistungswilligen in diesem Land müssen endlich wieder ein leistungsfreundliches Klima vorfinden und dürfen nicht – wie etwa in Wien – am laufenden Band behindert und auch schikaniert werden“, so Blümel. Deshalb sei es ein guter Ansatz, das Arbeitsinspektorat künftig vordergründig als Beratungs- und Serviceeinrichtung zu positionieren, denn als Bestrafungsunternehmen. „Wesentlich und wichtig“ sei es, nun nach der Entlastung durch die Steuerreform als nächsten Schritt die „kalte Progression“ abzuschaffen – „und zwar selbstverständlich für alle Steuerklassen. Denn jede und jeder soll mehr verdienen“, so Blümel.

„Keine neuen Schulden und keine neuen Steuern – das ist der goldrichtige Ansatz und der einzige Weg für Österreich. Denn wir haben ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem und neue Steuern bestrafen all jene, die schon jetzt die Hauptlast tragen und unsere Sozialsysteme erhalten. Die soziale Frage unserer Zeit ist die Ausbeutung des Mittelstandes“, so Blümel. Der Finanzminister habe vollkommen Recht, wenn er einfordere, dass der Begriff „Leistung“ wieder als etwas verstanden werden müsse, was man „erbringt“ und nicht, was man „bekommt“. „Erwirtschaften kommt vor Verteilen und nicht umgekehrt“, so Blümel: „Wir brauchen endlich Gerechtigkeit für die Leistungswilligen. Diesem Grundsatz gilt mein Antrieb und meine volle Unterstützung“.

