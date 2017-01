Wien-Favoriten: Neun Monate altes Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Wien (OTS) - Auf der A23 Fahrtrichtung Norden ist es am 15. Jänner 2017 um 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein neun Monate altes Kind leicht verletzt wurde. Der 30-jährige Lenker des Fahrzeuges gab der Polizei gegenüber an, dass er einem unbekannten Gegenstand auf der Fahrbahn ausweichen wollte, dadurch ins Schleudern geriet und mit dem Fahrzeug gegen eine Leitschiene prallte. Der Lenker und die 33-jährige Beifahrerin (Eltern des Kindes) blieben unverletzt. Das Kleinkind wurde in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at