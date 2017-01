Wien-Landstraße: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Wien (OTS) - Am 15. Jänner 2017 um 14.30 Uhr ist es im Kreuzungsbereich der Landstraßer Hauptstraße mit der Rabengasse zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 25-jährige Frau verletzt wurde. Im Zuge eines Abbiegevorgangs, so gab der 20-jährige Lenker gegenüber der Polizei an, sei er von der Sonne geblendet worden und hätte er so die Fußgängerin übersehen, die zum selben Zeitpunkt am Schutzweg die Straße habe überqueren wollen. Die 25-Jährige wurde zu Boden gestoßen, erlitt Prellungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at