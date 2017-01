Gudenus: Aggressives Betteln ist in Wien bereits Standard

Wie lang macht Rot-Grün der Bettler-Mafia noch die Mauer?

Wien (OTS) - Mit 300 Anzeigen wegen aggressiven Bettelns allein im Dezember in Wien ist nun auch in Zahlen belegbar, wie massiv das Problem tatsächlich ist. „Wie kommen Passanten, Touristen oder Kaufleute dazu, sich dieser Belästigung tagtäglich aussetzen zu müssen“, fragt der Wiener Vizebürgermeister Mag. Johann Gudenus und erinnert dabei an die freiheitliche Forderung, endlich ein sektorales Bettelverbot einzuführen. „Andere Städte wie Salzburg haben das längst umgesetzt, nur SPÖ und Grüne werden nicht müde zu behaupten, Bettelei wäre ein Menschenrecht“, ärgert er sich. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Längst ist bekannt, dass hinter den lästigen Schnorrern eine gut organisierte Mafia steht, die arme Menschen brutal ausbeutet, in dem sie zum Betteln auf Wiens Straßen geschickt werden. Untergebracht sind sie meist in schäbigen Absteigen. „Das ist eine klare Verletzung der Menschenwürde, welcher die rot-grüne Stadtregierung tatenlos zusieht. Das ist erbärmlich“, schließt Gudenus. (Schluss)

