NEOS: Schellings Unternehmergeist wird an SPÖVP-Regierung scheitern

Hable / Loacker: „Wenn Schelling es ernst meint, werden wir NEOS unsere Unterstützung anbieten. SPÖ und ÖVP werden dies wohl leider nicht tun“

Wien (OTS) - „Finanzminister Hans Jörg Schelling erkennt zwar die großen Probleme der österreichischen Budget- und Finanzpolitik und liefert über weite Strecken auch die richtigen Lösungsvorschläge, doch es ist leider zu befürchten, dass er wohl auch dieses Mal an der Reformunfähigkeit der SPÖVP-Regierung scheitern wird“, kommentiert NEOS-Finanzsprecher Rainer Hable die heutige Rede des Finanzministers. Erneute leere Ankündigungen seien gerade bei so wichtigen Vorhaben wie Steuersenkungen und Anreizen für Investitionen eine Zumutung. „Vorhaben wie Bürokratieabbau, Föderalismusreform, sowie die Senkung der Lohnnebenkosten, die Einschränkung der KöSt und nicht zuletzt die Abschaffung der Kalten Progression wären längst überfällige Maßnahmen, um Österreich wieder fit für die Zukunft zu machen. Die konkreten Pläne dazu von NEOS liegen seit langem auf dem Tisch. Wenn Schelling es ernst meint, werden wir hier natürlich unsere Unterstützung anbieten. Doch es ist zu befürchten, dass es wieder nur leere Ankündigungen sind, denen keine Taten folgen“, so Hable.

Auch NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker erkennt in Schellings Rede Plänen, die von NEOS schon seit Jahren vehement gefordert werden: „Wenn der Finanzminister aber nur ein Jahr nach dem letzten Pensionsgipfel Ankündigungen macht, die er nicht einmal in der eigenen Partei durchsetzen kann, wird das herauskommen, was bei Schelling bisher immer herausgekommen ist: nichts!“ NEOS kämpfen seit Beginn für enkelfitte Sozialsysteme und die Flexipension. „Eine umfassende Harmonisierung, die Anhebung des Frauenpensionsalters und ein echter Pensionsautomatismus sind längst überfällige Schritte, um das Pensionssystem wieder aus dem Dreck zu ziehen.“ Auch bei der Baustelle Sozialversicherungen habe Schelling offenbar das Programm von NEOS gelesen, so Loacker weiter: „Es muss eine Harmonisierung der Sozialversicherung rasch umgesetzt werden. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter - wenn gleiche Beiträge für gleiche Leistungen kommen, brauchen wir auch nicht 34 Krankenversicherungsträger.“

