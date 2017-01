Gemeinsam Sicher: Sicherheit und Prävention in Wien-Hernals

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 18. Jänner 2017 Uhr lädt die Wiener Polizei gemeinsam mit den Wiener Linien und der Bezirksvorstehung Hernals zum Infotag „Sicherheit und Prävention“ ein. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, können interessierte Bürgerinnen und Bürger in der Bezirksvorstehung Hernals, Elterleinplatz 14 nicht nur die Hernalser „Grätzlpolizisten“ kennenlernen, sondern erhalten von Präventionsbeamten des Landeskriminalamtes Wien auch zahlreiche Tipps und Informationen rund um das Thema Sicherheit.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at