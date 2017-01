Wien-Döbling: Mann nach Streit und Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen

Wien (OTS) - Polizisten wurden am 15. Jänner 2017 um 19.30 Uhr zu einer Körperverletzung unter Männern in die Gunoldstraße gerufen. Ein 22-Jähriger hatte seinem Kontrahenten mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Schon beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der alkoholisierte Beschuldigte sehr aggressiv und beschimpfte die Einsatzkräfte lautstark. Er attackierte in weiterer Folge einen Polizisten, welcher dadurch an der Hand verletzt wurde, in ein Krankenhaus gebracht wurde und seinen Dienst nicht weiterversehen konnte. Der 22-Jährige wurde vor Ort festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at