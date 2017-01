Matthias Sammer und Jan Henkel präsentieren Bundesliga-Übertragungen bei Eurosport

Mit der Verpflichtung von Matthias Sammer und Jan Henkel hat Eurosport heute zwei wichtige Personalien für seine Bundesliga-Berichterstattung in Deutschland bekannt gegeben. Als Bundesliga-Experte wird Matthias Sammer bei Eurosport im August auf die Fußball-Bühne zurückkehren, und zusammen mit Moderator Jan Henkel, der ebenfalls neu ins Eurosport-Team wechselt, das Bundesliga-Gespann des Senders vor der Kamera bilden. Beide werden als festes Duo agieren und gemeinsam die Bundesliga-Übertragungen bei Eurosport präsentieren.

Ab der Saison 2017/18 wird Eurosport den Fußball-Fans im deutschsprachigen Raum erstmalig exklusive Live-Übertragungen der Bundesliga anbieten und auf seinen Pay Plattformen pro Spielzeit 40 Bundesliga Live-Spiele - darunter die Freitagabendspiele, die Topspiele am Sonntagmittag und am Montagabend - sowie den Supercup und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) übertragen. Die Live-Übertragungen werden im Pay-TV bei Eurosport 2 und im Eurosport Player, dem digitalen Live-und On-Demand-Angebot des Senders, verfügbar sein.

Matthias Sammer: "Auch wenn die Bundesliga-Rückrunde uns noch viele spannende Momente bescheren wird - Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich bereits auf die neue Saison freue. Wir werden hier bei Eurosport ein richtig gutes Programm präsentieren. Zusammen mit Jan Henkel möchte ich, bzw. wollen wir fachlich kompetent, unterhaltsam und dazu mit vielen Einblicken in die 'Seele' einer Mannschaft und in das, was bei und hinter einem Team passiert von der Bundesliga berichten. Ich habe so vieles im Fußball erleben, erreichen und erlernen dürfen - das alles werde ich bei Eurosport einbringen."

Jan Henkel: "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Matthias Sammer. Gemeinsam werden wir ab August an fast jedem Freitag die erste Anlaufstelle für den Fußballfan sein und mit unseren Live-Übertragungen das Bundesliga-Wochenende eröffnen. Für mich ist es zudem total spannend und eine reizvolle Herausforderung, den Bundesliga-Startschuss von Eurosport in Deutschland aktiv mitzugestalten."

Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland: "Die Bundesliga ist das nationale Toprecht und für uns ein Vorzeigeprojekt, das wir unseren Zuschauern mit dem höchsten Anspruch und den größten Persönlichkeiten präsentieren möchten. Mit Matthias Sammer haben wir eine der größten und meinungsstärksten Persönlichkeiten der deutschen Fußballgeschichte für unsere Berichterstattung gewonnen. Er ist ein Mann der klaren Worte und eine gewichtige Stimme im deutschen Fußball. Als Fußballstratege kann er das Spiel fachlich fundiert und umfassend wie kaum ein Zweiter analysieren. Wir freuen uns zudem sehr, dass wir auch Jan Henkel für Eurosport begeistern und ihn als Moderator verpflichten konnten - er hat langjährige Erfahrung im Bundesligafußball, verfügt über exzellente Kontakte und steht mit seiner sympathischen Art und seiner Sprachfertigkeit für eine kompetente Berichterstattung. Mit dem Duo Sammer/Henkel haben wir ein Gespann, das sowohl fachlich als auch persönlich auf einer Wellenlänge liegt und das unser Bundesliga-Angebot bestens präsentieren wird."

Die Verpflichtung von Matthias Sammer und Jan Henkel ist für Eurosport ein weiterer Meilenstein sowie ein Beleg der kontinuierlichen Entwicklung der Marke zu einer der begehrtesten Sportplattformen in Deutschland. Eurosport will den Zuschauern sowohl die größten internationalen Events wie die Olympischen Spiele als auch die bedeutendsten nationalen Inhalte wie die Bundesliga in Deutschland präsentieren - und dies mit den beliebtesten deutschen TV-Experten und renommierten Sportreportern. Bei der Vierschanzentournee analysierten die Skisprungidole Sven Hannawald und Martin Schmitt exklusiv für Eurosport gemeinsam die Wettkämpfe. Tennis-Legende Boris Becker wird bei den Australian Open zusammen mit Matthias Stach und Barbara Schett täglich live aus Melbourne vom ersten Grand Slam des Jahres berichten. Und in der MotoGP hat Eurosport das Gespann Jan Stecker und Ralf Waldmann in der Boxengasse gemeinsam im Einsatz. Matthias Sammer und Jan Henkel führen diese Riege nahtlos fort.

