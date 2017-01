Toto: Dreifachjackpot mit 160.000 Euro wartet

Torwette wartet mit Jackpots im ersten und zweiten Rang

Wien (OTS) - Das Warten auf den ersten Toto Dreizehner im Jahr 2017 geht weiter, denn auch am Wochenende ist es niemandem gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen. Damit geht es in der nächsten Runde, die am Wochenende stattfindet, bereits um einen Dreifachjackpot, für den die Österreichischen Lotterien mit einer Gewinnsumme von rund 160.000 Euro rechnen.

Beim Zwölfer ging es um einen einfachen Jackpot, und den machten sich gleich 31 Spielteilnehmer zunutze. Sie alle erhalten jeweils 705,50 Euro.

Nichts Neues auch im ersten Rang der Torwette: Hier heißt es, da es neuerlich keine fünf richtigen Ergebnisse gab, weiterhin Jackpot, im Topf liegen bereits rund 60.000 Euro. Da auch niemand vier Ergebnisse richtig vorhersagen konnte, geht es diesmal auch im zweiten Rang um einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 3 ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 2:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 140.502,70 – 160.000 Euro warten 31 Zwölfer zu je EUR 705,50 363 Elfer zu je EUR 7,80 2.220 Zehner zu je EUR 2,50 306 5er Bonus zu je EUR 7,70

Der richtige Tipp: X 1 2 2 X / 2 1 1 1 2 1 1 X 1 2 X X 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 58.332,90 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.272,40 Torwette 3. Rang: 23 zu je EUR 69,10 Hattrick: JP zu EUR 188.094,80

Torwette-Resultate 1:1 +:0 0:+ 1:+ 0:0

