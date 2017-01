Haubner zu Schelling: Unterstützung für die ambitionierten Ziele

Leistung muss sich lohnen – Anreize für die heimische Wirtschaft schaffen – Reformen umsetzen und die heimischen Unternehmen entlasten

Wien (OTS) - „Der Pakt für Österreich von Finanzminister Hans Jörg Schelling ist ein vernünftiger und ambitionierter Plan, um unser Land nach vorne zu bringen. Um wieder an die Spitze zu kommen, brauchen wir Maßnahmen, welche das Wirtschaften erleichtern und die Menschen entlasten“, kommentiert Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner den heutigen Ausblick von Finanzminister Hans Jörg Schelling auf seine finanz- und budgetpolitischen Leitlinien für 2017.

Anzusetzen sei insbesondere bei der Bürokratie: „Die Verwaltung muss ein Partner der Unternehmen sein. Es braucht höhere Geschwindigkeit bei den behördlichen Abläufen und flexiblere, praktikabel umsetzbare Regelungen. Rasche Entscheidungen sind ein Service im Sinne unserer heimischen Wirtschaft. Das schafft Planungs- und Rechtssicherheit für die Unternehmen“, so der WB-General, der dabei auf das Beispiel der Arbeitsinspektorate verweist: „Das muss dringend modernisiert werden. Statt auf Bestrafung ist zumindest beim ersten festgestellten Vergehen auf Beratung zu setzen.“

„Wir brauchen auch dringend zeitgemäße Lösungen für unseren Arbeitsmarkt. So müssen etwa die Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose angepasst werden, wie zum Beispiel die Fahrzeiten zum Arbeitsort“, unterstützt Haubner den Vorschlag von Finanzminister Schelling. Auch Nachdenken über Sanktionen bei Arbeitsverweigerung sei aufgrund eines Arbeitslosenrekordes bei gleichzeitig zehntausenden nicht besetzbaren Stellen notwendig.

Um in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen entsprechende Maßnahmen für die heimische Wirtschaft gesetzt werden. „Mit der Senkung der Lohnnebenkosten unterstützen wir unsere Unternehmen. Es ist jedoch wichtig an einer weiteren Senkung festzuhalten. Das entlastet unsere erfolgreichen Betriebe. In diesem Zusammenhang muss auch die Lohnverrechnung vereinfacht werden. Die vorgeschlagene Beseitigung von Sonder- und Ausnahmeregelungen ist zu begrüßen“, so Haubner. Dabei sei die Förderung der Wirtschaft wichtig: „Wir brauchen eine vernünftige Steuer- und Standortpolitik. Deshalb ist es notwendig, die Abgabenquote zu senken und Anreize zu schaffen. So könnte zum Beispiel eine Erhöhung der Forschungsprämie den Standort stärken und zusätzliche Forschungsstellen ermöglichen. Weitere gute Ideen sind Investitionsanreize für unsere Unternehmen oder der Breitband-Ausbau“, hebt der Wirtschaftsbund-Generalsekretär hervor. Ebenso unterstützt er den Vorstoß Schellings, mehr Investitionen institutioneller Anleger in den KMU- und Start-up-Bereich zu ermöglichen.

Abschließend betont Haubner: „Wir stehen hinter den präsentierten Plänen von Finanzminister Hans Jörg Schelling. Um unser Land voran zu bringen, müssen wir jetzt anpacken und die notwendigen Reformen umsetzen. Das ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Österreich.“

