Lopatka: ÖVP-Klub klar gegen neuen Steuern und Belastungen

ÖVP-Klubobmann zum "Pakt für Österreich" von Finanzminister Dr. Hans Jörg Schelling

Wien (OTS) - Finanzminister Dr. Hans Jörg Schelling habe mit seinem "Pakt für Österreich" eine klare Richtung in der Finanz- und Budgetpolitik vorgegeben, betont heute ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka. "Finanzminister Schelling bezieht klare Position, wenn es darum geht, neue Steuern und Belastungen zu verhindern sowie die ausgabenseitige Kostenexplosion zu stoppen", so Lopatka.



Es gehe darum, dass Österreich kein Land sein dürfe in dem es "mehr Schulden als Chancen gibt", stellt der ÖVP-Klubobmann klar. Schelling sei Garant dafür, das habe er in seiner heutigen Rede einmal mehr klar aufgezeigt. Lopatka: "Mit dem ÖVP-Klub gibt es keine Erbschafts- und Schenkungssteuer und keine Vermögenssteuern." Auch eine Wertschöpfungsabgabe sei undenkbar für die ÖVP.

"Der Finanzminister hat hier seine Meinung unmissverständlich formuliert. Dazu stehen wir. Die ÖVP ist die Partei der Leistungswilligen und der sozialen Gerechtigkeit, daran lassen wir niemanden rütteln", sagt der ÖVP-Klubobmann.

Im Parlament gelte es nun, die Vorgaben umzusetzen. "So wie unser Finanzminister die HETA-Lösung erwirkt hat und mit dem neuen Finanzausgleich einen wichtigen Schritt gesetzt hat, so werden wir hier im Parlament weiterarbeiten – auf Basis der Vorhaben von Finanzminister Dr. Hans Jörg Schelling", so der ÖVP-Klubobmann abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at