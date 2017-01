ORF III am Dienstag: „erLesen“ mit Thurnher, Kampusch, Rosa und Streeruwitz, TV-Premiere „Neue österreichische Mythen“

Außerdem: „Die letzte Salonière“ und „Der Herr Karl“ in „Mythos Geschichte“

Wien (OTS) - Eine prominent besetzte Gästerunde in Heinz Sichrovskys Literaturmagazin „erLesen“ (20.15 Uhr) und einen dreiteiligen „Mythos Geschichte“-Abend, u. a. mit der TV-Premiere „Neue österreichische Mythen“, erwartet das ORF-III-Publikum am Dienstag, dem 17. Jänner 2017.

In der ersten „erLesen“-Ausgabe (20.15 Uhr) im neuen Jahr spricht Gastgeber Heinz Sichrovsky mit der neuen ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher u. a. über die Diskussionskultur in den sozialen Medien. Die Härte der unzensierten Meinungsäußerung musste auch Natascha Kampusch erfahren. Zehn Jahre nach ihrer Flucht zieht sie Resümee über ihr Leben in Freiheit und spricht darüber, wie sie es trotzdem geschafft hat, ihr Vertrauen in die Menschheit nicht zu verlieren. Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa empfiehlt in Zeiten des gehetzten Lebens vor allem eines zu bewahren: die Resonanz. Und Marlene Streeruwitz erzählt in ihrem aktuellen Buch „Yseut.“ von einer Heldin, die in einen Kampf um Macht und Ordnung gerät.

Zum Auftakt des „Mythos Geschichte“-Abends erkunden die Filmemacher Wolfgang Winkler und Gerhard Jelinek „Neue österreichische Mythen“ (21.05 Uhr). Die ORF-III-Neuproduktion befasst sich mit einer Reihe von mythischen Ereignissen, Persönlichkeiten und Besonderheiten der österreichischen Geschichte – vom legendären Schatz im Toplitzsee bis zum Einsturz der Reichsbrücke, vom „lieben Augustin“ bis zum Kaiserschmarrn. Danach zeichnet Thomas Macho mit seiner Dokumentation „Die letzte Salonière“ (21.50 Uhr) das mitreißende Porträt einer faszinierenden Repräsentantin der österreichischen Kulturgeschichte und ihr wechselvolles Leben: der Wiener Grande Dame Christiana Schönborn-Buchheim. Sie ist in einem Umfeld aufgewachsen, in der Kunst fixer Bestandteil des Alltags war. Junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern, das war der bald 89-Jährigen immer ein Anliegen, doch nur die Besten schaffen es in ihren Salon in der Innenstadt.

In einem Sketch von Helmut Qualtinger und Carl Merz aus dem Jahr 1961 enthüllt anschließend „Der Herr Karl“ (22.40 Uhr) das Denken, Lavieren und Faulenzen eines Wieners, der es geschickt versteht, überall mitzulaufen und doch immer den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

