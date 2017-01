NEOS-Klubklausur: Schluss mit dem Redewettbewerb, jetzt endlich anpacken!

Matthias Strolz: „Wir werden der Angstmacherei Mut und Zuversicht entgegenhalten“

Wien (OTS) - Mit der heute beginnenden Klubklausur gibt NEOS-Klubobmann Matthias Strolz einen Überblick über die wichtigsten Vorhaben für das erste Halbjahr 2017 und stellt dabei die Themen Wirtschaft und Unternehmergeist in den Fokus: „Gerade der Unternehmergeist muss mehr Beachtung finden, denn langfristig ist dieser Unternehmergeist das einzige Mittel für ein gut funktionierendes und athletisches Gemeinwesen.“ NEOS sind die einzige politische Kraft, die seit Jahren auf ein unternehmerisches Österreich drängt, „mittlerweile übernehmen Kanzler und Vizekanzler unsere Wortwahl“, freut sich Strolz. Es ist allerdings „offen, ob sie wirklich liefern können. Die Zeit der Redewettbewerbe zu Jahresauftakt ist jetzt jedenfalls vorbei. Und das ist gut so. Jetzt geht es ums Anpacken! Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ so Strolz.



Unter fünf zentralen Leitlinien starten NEOS in das Jahr 2017:



1) Freiheit: Unternehmer_innen sollen frei entscheiden können, ob sie Mitglied bei der Wirtschaftskammer sein wollen. Für eine Interessenvertretung sollen sich die Unternehmer_innen aufgrund der Leistung entscheiden und nicht dazu gezwungen werden. Gerade Ein-Personen-Unternehmen sollen ab sofort über ihre Mitgliedschaft entscheiden können, alle anderen Unternehmen sollen in einem zweiten Schritt die Wahlfreiheit bekommen.



2) Mut: Nach 30 Jahren Regierungsbeteiligung der ÖVP muss es endlich Mut zu Reformen geben und nicht weiterhin Nullnummern, wie bei der versuchten Reform der Gewerbeordnung oder dem Finanzausgleich.



3) Eigenverantwortung: NEOS fordern einen transparenten Lohnzettel. „Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, wofür sie ihr Geld abführen müssen.“



4) Europa: NEOS stehen für Europa wie keine andere politische Kraft in Österreich. „Anstatt neuer Wege sucht Bundeskanzler Kern allerdings nur alte Grenzen. Er wird zum Fürsprecher für Protektionismus. Die europäischen Grundfreiheiten dürfen jedoch nicht in Zweifel gezogen werden, sonst werden wir an Lebensqualität und Wohlstand verlieren,“ stellt Strolz klar.



5) Entlastung: Der Faktor Arbeit muss nachhaltig entlastet werden: „Eine Senkung der Lohnnebenkosten ist das probateste Mittel für neue Jobs. Unser Vorschlag für eine Senkung von 4 Milliarden liegt am Tisch.“



NEOS werden sich im neuen Jahr weiter verbreitern und alles daran setzen, sich gerade auch in den Ländern weiter zu etablieren: „2020 möchten wir die ersten pinken Bürgermeister stellen. Wir sind eine Bewegung beherzter Bürgerinnen und Bürger. Wir wachsen von unten – mit starken Wurzeln“ stellt Strolz klar. „Nach der momentan stattfindenden Österreich-Tour werden – beginnend in Graz am 2. Februar – partizipative Bürgerforen stattfinden“, schließt Strolz.

