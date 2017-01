Nationalratspräsidentin Bures bei Ari Raths Begräbnis: Rath war Kämpfer für Humanismus - seine Worte werden bleiben

Bures: Rath war Vorbild, mutig zu sein und Stimme zu erheben, wenn Unrecht geschieht

Nationalratspräsidentin Doris Bures erwies dem in Wien geborenen Journalisten Ari Rath heute die letzte Ehre und nahm am Begräbnis des großen Zeitzeugen in Israel teil. Die Nationalratspräsidentin bezeichnete Rath in ihrer Rede bei der Trauerfeier im Kibbutz Giv'at Ha'Shlosha als einen "Brückenbauer zwischen Generationen, Staaten und Gruppen. Als jemanden, der aus tiefer Überzeugung für den Frieden eingetreten ist. Als steten Mahner gegen Rassismus, Antisemitismus und Gewalt." Nach seiner Vertreibung durch die Nationalsozialisten aus Wien sei er in Israel zu einem unermüdlichen Kämpfer für den Humanismus geworden.

Persönliches Bedürfnis, dass alte Heimat Rath die letzte Ehre erweist

Rath war in den vergangenen Jahren mehrmals auf Einladung des Parlaments und von Nationalratspräsidentin Bures Gast im Hohen Haus, wo er aus seinem bewegenden Leben erzählte und vor allem von den Lektionen, die er daraus zog. "Wir haben einen großen Menschen verloren, einen Löwen", sagte Bures beim Begräbnis, "einen Zeitzeugen, der tausende junge Menschen geprägt hat. Er war uns allen ein großes Vorbild, mutig zu sein und unsere Stimme zu erheben, ganz besonders dann, wenn Unrecht geschieht."

Die Nationalratspräsidentin wies in ihrer Rede auch darauf hin, dass "es ein langer, ein viel zu langer Weg" war, bis Österreich sich seiner Verantwortung gegenüber Tätern und Opfern der NS-Zeit stellte. An seinem Grab sagte Bures vor der großen Trauergemeinde: "Als Präsidentin des österreichischen Nationalrates ist es mir ein tiefes persönliches Bedürfnis, dass seine alte Heimat ihm heute die letzte Ehre erweist." Rath sei nun tot, "aber seine Worte werden bleiben. Dafür können wir nicht dankbar genug sein. Danke Ari", schloss Bures. (Schluss) wz

HINWEIS: Fotos vom Begräbnis finden Sie auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV.

