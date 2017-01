Thomas Reinhold: "BILD" - Gegenstücke der Wahrnehmung

Ausstellung großformatiger Schüttbilder im ÖBV-Atrium

Wien (OTS) - Thomas Reinhold war Ende der 1970er Jahre Mitinitiator der "Neuen Wilden Malerei" in Österreich, wandte sich aber Mitte der 1980er Jahre medienreflexiven Aspekten der Malerei und Fotografie zu. So bezieht sich seine neue Werkgruppe "BILD" im Atrium der ÖBV auf das verwobene Netz aus Bild und Wahrnehmung. Die Ausstellung ist ab 1. Februar 2017 im Atrium der Österreichischen Beamtenversicherung (ÖBV) zu bestaunen.

Die gezeigten Gemälde entstanden durch prozessuales Vorgehen. Die Leinwand wird auf Kisten aufgebockt, stark verdünnte Ölfarbe wird geschüttet. Der Künstler hebt die Leinwand, sodass die Farbe den entsprechenden Weg nimmt. Sowohl kalkulierte Manöver, wie auch der Zufall spielen dabei eine Rolle. Es entstehen Farbräume, welche zu einer beinahe archäologischen Sichtweise auffordern, um das Kunstwerk in seiner Gesamtheit erfassen zu können. Der 1953 in Wien geborene Reinhold will so die BetrachterInnen seiner Werke zur Entschleunigung anregen. Reinhold bespielte u.a. Ausstellungen im Museum der Moderne (Salzburg, 2015), im kunsthaus muerz (Mürzzuschlag, 2012), im MUMOK der Stiftung Ludwig (Wien, 2010) oder auch in der Secession (Wien, 1997).

Vernissage am 31. Jänner 2017 um 19 Uhr (Achtung: Neue Beginnzeit!) im ÖBV Atrium, Grillparzerstraße 14, 1010 Wien

Eröffnung: Mag. Josef Trawöger, ÖBV Vorstandsvorsitzender Kuratorin: Jacqueline Chanton

Laudatio: lic. phil. I Patricia Grzonka, Freie Kunst- und Architekturhistorikerin & Autorin

Musik: Julian Gamisch, Musiker und Komponist, Piano

Dauer der Ausstellung: 1. Februar bis 19. Mai 2017, Mo – Fr 8.00 bis 16.00 Uhr,

freier Eintritt

Wir freuen uns über eine Ankündigung in Ihrem Medium bzw. auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung unter astrid.valek @ oebv.com oder michael.zentner @ oebv.com

Bildmaterial finden Sie auf unserer Homepage

http://www.oebv.com/aktiv/2017/reinhold.html

Über die ÖBV

Die ÖBV ist seit mehr als 120 Jahren eine unabhängige, österreichische Versicherung und achtet mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Sicherheit und Servicequalität. Durch die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) erreicht sie ein Gleichschalten von Kunden- und Eigentümerinteressen. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und schafft dauerhafte Vorteile für die Mitglieder. Die Förderung von Kunst und Kultur ist Teil der Unternehmensphilosophie der ÖBV, die Ausstellungen im Atrium der ÖBV wechseln dreimal jährlich.

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Valek, MAS, MBA

Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation

Pressesprecherin

1016 Wien, Grillparzerstraße 14

Tel.: 01 40120-1015

astrid.valek @ oebv.com

www.oebv.com



Mag. Michael Zentner

Marketing und Unternehmenskommunikation

1016 Wien, Grillparzerstraße 14

Tel.: 01 40120-1020

michael.zentner @ oebv.com

www.oebv.com