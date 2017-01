„DIE.NACHT“ am 17. Jänner: Stefan Ruzowitzky, Tobias Moretti und „Science Buster“ Elisabeth Oberzaucher bei „Willkommen Österreich“

Außerdem: Neue Folgen „Science Busters“ und Dakapo für „Herr Ostrowski sucht das Glück“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann starten mit einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 17. Jänner 2017, um 22.00 Uhr in ORF eins ins neue Jahr. Im Studio begrüßen die beiden Regisseur Stefan Ruzowitzky und Schauspieler Tobias Moretti. Außerdem sprechen sie mit Verhaltensbiologin und „Science Busters“-Neuzugang Elisabeth Oberzaucher über die richtige Partnerwahl. Mit einer neuen Folge von „Science Busters“ geht es auch anschließend um 22.55 Uhr weiter. Neben Martin Puntigam sind diesmal Hobbyschmied Günther Paal und Astronom Dr. Florian Freistetter mit dabei. Das Dakapo von „Herr Ostrowski sucht das Glück“ beschließt um 23.25 Uhr „DIE.NACHT“ von ORF eins. Michael Ostrowski ist außerdem ab Freitag, dem 20. Jänner, um 22.25 Uhr in ORF eins Gastgeber der neu arrangierten ORF-Retro-Show „Jugendsünden usw.“. Zum Auftakt lassen Tennislegende Thomas Muster und die Slalomkönigin Marlies Raich, früher Schild, ihr Leben in ungewöhnlichen Momentaufnahmen aus Privat- und TV-Archiven Revue passieren.

„DIE.NACHT“ am 17. Jänner 2017 im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Als „Österreichs härtesten Actionthriller aller Zeiten“ bezeichnet Regisseur Stefan Ruzowitzky seinen Film „Die Hölle“. Statt durch eine amerikanische Großstadt rasen die Autos im aktuellen Werk des Oscar-Preisträgers durch die Wiener Innenstadt. Es gibt Explosionen, Schießereien, Mord und eine Liebesgeschichte, die sich zwischen einer türkischstämmigen Taxifahrerin, gespielt von Violetta Schurawlow, und einem Wiener Kommissar, dargestellt von Tobias Moretti, entspinnt. Stermann und Grissemann sprechen in „Willkommen Österreich“ mit Regisseur Stefan Ruzowitzky und Schauspieler Tobias Moretti über amerikanische Action und Wiener Schmäh.

Schmäh ist auch das Erfolgsgeheimnis der „Science Busters“. Die schärfste Science-Boy-and-Girl-Group der Milchstraße hat sich nach dem Tod des Mitbegründers Heinz Oberhummer neu formiert. Mit Martin Puntigam steht jetzt zum Beispiel die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher auf der Bühne. Eines von Elisabeth Oberzauchers Spezialgebieten ist die Partnerwahl. Mit Stermann und Grissemann sitzen ihr am Dienstag zwei besonders interessante Forschungsobjekte gegenüber. Die ansteckende Energie von Russkaja darf auch im neuen Jahr nicht fehlen. Die Willkommen-Österreich-Band sorgt für den musikalischen Rahmen der ersten Ausgabe 2017.

„Science Busters“ um 22.55 Uhr

Um grobe und feine Klingen geht es diesmal bei den „Science Busters“. Zum ersten Mal steht Gunkl auf der „Science Busters“-Bühne, aber nicht in seiner Funktion als „Pointenschmied“, sondern als Günther Paal, der Hobbyschmied, der zeigt, wie man eine Damaszenerklinge schmiedet. Gemeinsam mit MC Martin Puntigam und dem Astronomen Dr. Florian Freistetter taucht er ein in die Welt des Eisens und des Schmiedens und untersucht, ob es übergewichtigen Stahl gibt, wo man die teuersten Sehnenscheidenentzündungen bekommt und wie Bungeejumping bei Nachtschattengewächsen aussieht. Hochofen to go inklusive!

„Herr Ostrowski sucht das Glück – im Sex“, 23.25 Uhr

Michael Ostrowski ist auf der Suche nach dem Glück. Mit spitzbübischen Humor und einer Prise (Selbst-)Ironie im Gepäck trifft er Menschen, die ihm von ihren persönlichen Glücksstrategien erzählen. Witzig, kurzweilig, schräg. In der ersten Dakapo-Folge geht es um das Thema Sex! Welcher Sex macht glücklich? Welcher Sex ist der beste? Michael Ostrowski ist auf der Suche nach dem Glück und sucht in Begegnungen mit einem Erotic-Entertainer, einer Tantralehrerin und einer Domina nach Antworten auf diese Fragen.

