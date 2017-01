„Energiearmut“ - FPÖ-Darmann fordert rasche Hilfe seitens des Landes Kärnten!

Während viele Betroffene zuhause frieren müssen, feiert Rot-Schwarz-Grün heute am warmen Buffet

Klagenfurt (OTS) - Gemäß dem Motto „Wer schnell hilft, hilft doppelt“ fordert heute der Kärntner FPÖ-Obmann Landesrat Mag. Gernot Darmann, dass das Land Kärnten jenen Kärntnerinnen und Kärntnern hilft, welchen in einer Phase der ärgsten winterlichen Kälte die Stromabschaltung droht. „Gerade in Zeiten einer anhaltenden Kältewelle muss den Betroffenen schnell geholfen werden. Bevor jemand der Strom für die Heizung abgedreht wird, muss hier das Land Kärnten einspringen. Solange wir zig Millionen Euro für die Versorgung von Asylwerbern oder 460.000 Euro für den Ankauf des Winkler-Vorlasses übrig haben, darf es nicht so weit kommen, dass Kärntnerinnen und Kärntner frieren müssen“, betont Darmann.



Laut einem Bericht des ORF Kärnten können sich viele Menschen die steigenden Energiekosten aufgrund der anhaltend niedrigen Temperaturen kaum mehr leisten. Vor allem alleinerziehende Mütter, die in Not geraten sind, Familien oder Mindestpensionisten sind laut dem Bericht am öftesten von Energiearmut und einer Stromabschaltung betroffen. „Österreich hat sich zwar zum Sozialamt der gesamten Welt entwickelt und zahlt zehntausenden Asylwerbern warme Mahlzeiten, eine geheizte Unterkunft und Taschengeld, die eigenen Bürger müssen aber die soziale Kälte der Politik spüren und werden allein gelassen. Es macht traurig, wenn umgekehrt genug Geld für einen teuren Empfang zur eigenen Selbstbeweihräucherung vorhanden ist. Allein mit dem Geld für den heutigen Neujahrsempfang der Koalition hätte schon vielen betroffenen Kärntnern geholfen werden können“, so der FPÖ-Chef.



„Neben der winterlichen Kälte müssen die Kärntner auch noch mit der tiefsten sozialen Kälte der rot-schwarz-grünen Regierung kämpfen. Das belegt einmal mehr die Abgehobenheit der Koalition, welche die wahren Sorgen und Ängste der Menschen längst nicht mehr wahrnimmt. Während viele Betroffene zuhause frieren müssen, feiert Rot-Schwarz-Grün heute am warmen Buffet“, zeigt sich Darmann betroffen.



