NEOS: Rechnungshof dringend gebraucht im Fürstentum Niederösterreich

Gamon/Collini: „Wir fordern Offenlegung aller Fördertätigkeiten und verbindliche Richtlinien“

Wien (OTS) - NEOS-Rechnungshofsprecherin Claudia Gamon zeigt sich erfreut, dass der Rechnungshof die Fördertätigkeit des Landes Niederösterreich für die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung nun prüfen wird: „Es ist Zeit, die dunklen Vorgänge im Fürstentum Niederösterreich ans Licht zu bringen. Die Prüfung des Rechnungshofs wird zeigen, ob in St. Pölten Steuergeld verschwendet wird.“

Die jüngsten Enthüllungen betreffend die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung haben gezeigt, dass in Niederösterreich großer Nachholbedarf in Sachen Transparenz herrscht. NEOS Niederösterreich Landessprecherin Indra Collini fordert Aufklärung: „Es müssen alle Fördertätigkeiten offengelegt und sämtliche Kriterien wie Richtlinien einsehbar und nachvollziehbar sein. Es braucht Transparenz statt politischer Willkür. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich nicht einige wenige an unser aller Steuergeld bereichern.“

