ORF SPORT + mit den Highlights vom Snowboard-PSL-Weltcup in Bad Gastein

Am 17. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 17. Jänner 2017, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Planai Classic 2017 um 19.00 Uhr, vom Snowboard-PSL-Weltcup in Bad Gastein um 20.15 Uhr und von der Herren-Kombination in Wengen um 22.00 Uhr, ein Bericht über die „Hermann Maier Galerie“ in Flachau um 19.15 Uhr, das Freestyle FIS Worldcup Magazine (Arosa, Montafon und Innichen) um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die ÖSV-Raceboarder haben beim Weltcup-Parallelslalom in Bad Gastein eine tolle Show abgeliefert! Allen voran die erst 18-jährige Daniela Ulbing, die nach einem Erfolg im großen Finale über die Niederländerin Michelle Dekker ihren ersten Weltcup-Sieg feierte. Einen Tag nach dem Sieg von Ulbing und den beiden dritten Plätzen von Sabine Schöffmann und Andreas Prommegger haben die ÖSV-Raceboarder auf dem Buchebenhang auch im Teambewerb groß aufgetrumpft.

Details unter http://presse.ORF.at.

http://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178

(Stand vom 16. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen.

