Walser: Unterstützung der Aula durch Grazer FPÖ ist ein Riesenskandal

Grüne: Aula ist nach Verbotsgesetz zu prüfen

Wien (OTS) - „Dass die Grazer FPÖ die Zeitschrift ‚Aula’ massiv mit Inseraten stützt, ist so entlarvend wie skandalös“, betont der vergangenheitspolitische Sprecher der Grünen, Harald Walser, in Reaktion auf die heutige Presseaussendung von SOS Mitmensch, wonach sich in der jüngsten Nummer des FPÖ-nahen burschenschaftlichen Organs zahlreiche Inserate und Interviews der Grazer FPÖ befinden. „Ganz offensichtlich setzt die Grazer FPÖ ihre traditionelle rechtsextreme Ausrichtung nicht nur mit ihrer Kandidatenliste fort, sondern entlarvt sich auch durch die Unterstützung der Aula. Diesem Gedankengut ist eine massive Absage zu erteilen.“

Walser weist darauf hin, dass sich praktisch in allen jüngeren Nummern der Aula Artikel befinden, die nicht nur rechtsextrem, sondern auch klar antisemitisch sind: „Es ist daher zu prüfen, ob die Zeitschrift Aula nicht als neonazistisch zu bewerten und daher nach dem Verbotsgesetz zu behandeln ist.“ Zu berücksichtigen sei hier auch die Einschätzung der gerichtlichen Instanzen, die sich im Zuge der laufenden Klage der KZ-Überlebenden bislang mit der inhaltlichen Ausrichtung der Aula beschäftigt haben. „Es liegt an Justizminister Brandstetter, hier nun tätig zu werden und eine Prüfung der ‚Aula‘ zu veranlassen“, fordert Walser.

