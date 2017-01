„TRAU DICH“ mit der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Von 20. bis 22. Jänner findet Österreichs größte Hochzeitsmesse, die beliebte „TRAU DICH“, in der Messe Wien statt. Auf 8.000 m² finden Brautpaare in spe und Interessierte Tipps, News, Infos und Trends rund um das Thema Hochzeit. Wer auf den Geschmack gekommen ist und noch auf der Suche nach der passenden Location für die Traumhochzeit ist, wird bei den Unternehmen der Wien Holding fündig.

„TRAU DICH“ – Österreichs größte Hochzeitsmesse – sorgt dafür, dass die Organisation der Hochzeit reibungslos abläuft. Vom Brautkleid bis zur Morgengabe finden Heiratswillige alles, was das Herz begehrt. Wem noch die passende Location fehlt, der wird bei den Wien Holding-Unternehmen fündig: Denn eine standesamtliche Trauung bzw. eine Verpartnerung ist in Wien nicht nur bei den Standesämtern möglich, sondern auch an zahlreichen traumhaften Locations der Wien Holding-Unternehmen.

In den Hafen der Ehe mit der DDSG Blue Danube

Auch die DDSG Blue Danube ist bei der „TRAU DICH“ mit an Bord. Am Stand der DDSG Blue Danube kann man sich über die Traumhochzeit am Schiff detailliert informieren. Denn ein besonderer Tag verdient eine besondere Atmosphäre – sei es für die standesamtliche Trauung oder die anschließende Hochzeitsfeier. So kann man bei der DDSG Blue Danube eines der Schiffe in Wien oder der Wachau auswählen und gemeinsam mit Verwandten und Freunden auf den Donauwellen in den Hafen der Ehe einlaufen! www.ddsg-blue-danube.at

„Just married“ am Twin City Liner

Auch an Bord des Twin City Liners der Central Danube ist romantische Stimmung garantiert. Der Schnellkatamaran wird zum Love Boat, das die Paare mit über 60 Stundenkilometern zu ihrem Wunschziel bringt (zum Beispiel zur Marina Wien, zum Danube-Hilton, nach Dürnstein oder zur Kulturfabrik Hainburg). Die beiden Twin City Liner sind vollklimatisiert, verfügen über bequeme First-Class-Bestuhlung, Panoramafenster und ein Traum-Panoramadeck. www.twincityliner.com

Wer jedoch einen historischen Rahmen den Donauwellen vorzieht, kann den Bund fürs Leben auch in den Museen der Wien Holding schließen.

Traumhochzeiten in den Museen der Wien Holding

Den schönsten Tag kann man auch in einer der historisch interessantesten Locations in Wien, in jenem Haus, in dem Mozart seine glücklichsten Tage verbrachte, erleben. Das Mozarthaus Vienna bietet die Möglichkeit, diesen besonderen Tag unvergesslich zu gestalten. Eine Hochzeitszeremonie kann im kleinen Rahmen mit bis zu 20 Personen in der Mozartwohnung selbst oder aber in größerem Rahmen mit bis zu 70 Personen im Bösendorfer-Saal im Untergeschoß abgehalten werden. www.mozarthausvienna.at

Das Jüdische Museum Wien, mit seinem prächtigen Auditorium im zentral gelegenen Palais Eskeles, erfüllt alle Erwartungen an eine zeitgemäße Location. Das Auditorium, ein einladender, heller Raum, befindet sich im zweiten Stock des Palais in der Dorotheergasse 11. Neben dem Auditorium kann auch das Atelier, ebenfalls im zweiten Stock, für die Traumhochzeit gebucht werden. www.jmw.at

Auch die idyllische, märchenhafte Atmosphäre und die grüne Oase im Kunst Haus Wien mit dem Museum Hundertwasser und dem dazugehörigen TIAN bistro bieten einen traumhaften und ungewöhnlichen Rahmen für eine Hochzeit. www.kunsthauswien.com

„Ja“ sagen kann man auch im Haus der Musik. Das Klangmuseum bietet mit seinem glasüberdachten Innenhof, dem Veranstaltungssaal im Dachgeschoss und mit zwei Ebenen mit Blick über die Dächer von Wien eine stimmungsvolle Hochzeitslocation für Heiratswillige. www.hausdermusik.com

Große Gefühle in der Wiener Stadthalle

Die Wiener Stadthalle ist Österreichs erste Adresse für große Gefühle und bietet auch eine große Bühne für den schönsten Tag im Leben. Eine Trauung kann sowohl auf der Bühne wie auch im Bankettsaal der Halle F stattfinden und für fünf bis 2.000 Gäste geplant werden. Für die anschließende Feier kann die Halle E angemietet werden. www.stadthalle.com

Hochzeitslocation am Wasser

Auch im Marina Restaurant in der Marina Wien des Hafen Wien kann geheiratet werden. Die perfekte Location am Wasser für den perfekten Hochzeitstag. Egal ob nur für die Tafel oder aber für die komplette Trauung: Hier wird Verliebten ein besonderer Rahmen für den schönsten Tag im Leben geboten. Zusätzlich können auch noch Highlights wie eine Bootsfahrt mit dem eigenen Schnellboot oder Aktivitäten am SPIDER ROCK XL arrangiert werden. www.marina-restaurant.at

Romantik pur im Schloss Laxenburg

Die Schlossanlage in Laxenburg mit ihren historischen Gebäuden und dem riesigen Schlosspark bietet ein einzigartiges Ambiente für den romantischsten Tag im Leben. Von der standesamtlichen Trauung in historisch bedeutsamen Objekten bis zur kirchlichen Trauung in der romantischen Kapelle des Alten Schlosses – hier ist alles möglich. Für die anschließende Feier steht mit dem Conference Center Laxenburg im altehrwürdigen Speisesaaltrakt des Schlosses ebenfalls die perfekte Location zur Verfügung. www.schloss-laxenburg.at

„TRAU DICH“ in der Messe Wien – Traumhochzeit zu gewinnen

Die größte Hochzeitsmesse Österreichs wird von 3XMedia von 20. bis 22. Jänner veranstaltet. Auf 8.000 m² Ausstellungsfläche präsentieren mehr als 250 namhafte Hochzeitsspezialisten in der Messe Wien ihre Waren, Dienstleistungen und spezielle Angebote wie Brautkleider, Herrenanlassmode, Trachten-Hochzeit, Hochzeits-Torten, Schuhe, Eheringe, die Morgengabe, verführerische Dessous, Hochzeitstafeln, Dekorationen, Hochzeitslokalitäten, Musikgruppen und noch vieles mehr. Drei Mal täglich wird Mode der Extraklasse für Braut und Bräutigam am Bridal Catwalk außergewöhnlich in Szene gesetzt. Ein besonderer Tipp: 3XMedia verlost eine Traumhochzeit im Wert von EUR 10.000,-. Das glückliche Gewinner-Brautpaar darf sich über eine komplett ausgerichtete Hochzeit freuen.

