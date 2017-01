Margareten: Literatur-Dialog und Lesung aus „Candide“

Bücher-Tausch (17.1.) und Rezitator Horst Dinges (20.1.)

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt zu zwei Kultur-Veranstaltungen ein: Am Dienstag, 17. Jänner, findet in der Heimstätte des Vereines ein gemütliches Beisammensein statt. Bei diesem „Jour-fixe“ sind Menschen mit einem Herz für gute Literatur herzlich willkommen. Neben einem freimütigen Dialog über verschiedenste Publikationen haben die Gäste auch Gelegenheit zum Tausch von Büchern aller Art. Dauer: 18.00 bis 20.00 Uhr.

Empfohlene Spende: 5 Euro, Infos: Tel. 0699/19 66 22 42

Der nächste Termin ist eine empfehlenswerte Lesung im Vereinslokal am Freitag, 20. Jänner. Ab 19.30 Uhr rezitiert der Mime, Regisseur und Deklamator Horst Dinges aus dem wohl bekanntesten Werk des großen französischen Philosophen und Schriftstellers Voltaire: „Candide“. Laut Mitteilung von Vereinssprecher Neil Y. Tresher trägt Horst Dinges an dem Abend im Rahmen der Reihe „Die Vorleser/innen“ packende Auszüge aus einem „Abenteuerroman der anderen Art“ vor. Bei beiden Veranstaltungen wird das Publikum um Spenden gebeten (Vorschlag:

jeweils 5 Euro für Eintritt plus Getränk). Mehr Informationen:

Telefon 0699/19 66 22 42. Kontaktaufnahme mit den Organisatoren per E-Mail: readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org

Vortragskünstler Horst Dinges:

www.horst-dinges.de/

