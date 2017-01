OMNi-BiOTiC® ist Partner des Österreichischen Skiverbandes

Die Athletinnen und Athleten des ÖSV werden nun auch „stark aus der Mitte“, denn kürzlich wurde eine Kooperation zwischen OMNi-BiOTiC® und dem Österreichischen Skiverband unterzeichnet.

Graz (OTS) - Der Ursprung der Kooperation war ungewöhnlich, denn die Partnerschaft entstand auf Bitte und Anregung einiger Spitzenathleten, die schon länger ihren Darm mit probiotischen Bakterien von OMNi-BiOTiC® versorgen. „Dass Leistungssportler von Weltruf auf unsere Probiotika vertrauen, ist eine wunderschöne Auszeichnung und eine besondere Ehre für uns. Das bestätigt unsere intensive Forschungsarbeit der letzten 25 Jahre und die hohe Qualität unserer Produkte“, freut sich Mag. Anita Frauwallner, Leiterin des Instituts Allergosan.

Der Alltag eines Spitzensportlers ist gespickt mit Situationen, die „auf den Magen“ schlagen: Neben dem harten Training und den häufigen Reisen zwischen den Kontinenten kann auch der Stress im Starthaus den Darm massiv schädigen. „Was uns besonders freut ist, dass diese Kooperation zumindest für die nächsten 3 Jahre bestehen bleiben wird und wir die Athletinnen und Athleten somit langfristig begleiten und ihnen zu einer guten gesundheitlichen Basis verhelfen können“, sagt Mario Reiter, Marketingleiter des ÖSV.

Die positive Wirkung von Probiotika bei Leistungssportlern wurde kürzlich durch eine Studie der Universität Innsbruck zur „Leistungssteigerung im Spitzensport“ bestätigt, es zeigte sich nämlich eine deutlich reduziertes Auftreten von Infekten der oberen Atemwege – wesentlich für Wintersportler, um auch bei kältesten Temperaturen Höchstleistungen zu erbringen.

OMNi-BiOTiC® - Synbiotika höchster Qualität:

Durch exakte Kombination unterschiedlicher Bakterienstämme und wissenschaftliche Forschung auf höchstem Niveau entstehen wirkungsvolle Probiotika für verschiedenste Problemstellungen.

OMNi-BiOTiC® POWER* wurde speziell für Personen entwickelt, die aufgrund hoher physischer Belastung unter entzündlich veränderten Darmschleimhäuten und damit einhergehenden Problemen mit dem Immunsystem, aber auch unter Leistungsabfall leiden. Im renommierten Journal of the International Society of Sports Nutrition wurde eine Studie zu OMNi-BiOTiC® POWER veröffentlicht, die die positive Wirkung dieses Probiotikums belegt:

• Die Darmbarriere wird gestärkt: Fremde Keime können so nicht ins Blut gelangen.

• Oxidativer Stress wird abgebaut: Dieser schädigt die Zellen aller Organe und ist u.a. für einen rascheren Alterungsprozess zuständig.

• Antientzündliche Substanzen werden produziert und so die normale Funktion der Darm-schleimhaut wieder hergestellt: Vitalstoffe können besser aufgenommen werden, Vitalität und Leistungsbereitschaft erhöhen sich.

* Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von durch hohe Belastung entzündlich veränderten Darmschleimhäuten.

