One-Stop-Shop: Gemeinsam unschlagbar

Ingram Micro Mobility GmbH und Ingram Micro GmbH verschmelzen zu einer Einheit

Wien (OTS) - Mit vereinten Kräften der Zukunft einen Schritt voraus:

Um noch effizientere Unternehmensstrukturen und mehr Vorteile für Kunden zu schaffen, fusionieren die beiden Unternehmen Ingram Micro Mobility GmbH und Ingram Micro GmbH. Ab 27. Jänner 2017 wird durch die Optimierung von Prozessen und Abläufen eine noch intensivere Kundenbetreuung sowie ein einheitliches und umfassendes Leistungsportfolio ausschließlich durch die Ingram Micro GmbH angeboten.

Alles aus einer Hand und Individualität für jeden Kunden: Das bietet Ingram Micro Österreich ab 27. Jänner 2017 in noch größerem Rahmen. Als führender Großhändler für Produkte der Informationstechnologie in Österreich bietet das Unternehmen ein innovatives Produktspektrum von sämtlichen namhaften IT-Lieferanten sowie Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Finanzen, Marketing und Logistik. Die Ingram Micro Mobility gilt zusätzlich als Marktführer im Bereich der Lifecycle Services für Mobilfunkgeräte und bietet branchenführende Komplettlösungen für den Mobility-Bereich. Um das Angebot von Ingram Micro entscheidend zu erweitern und in Zukunft noch intensiver in Richtung verbesserter Kundenorientierung durch geringeren Verwaltungsaufwand zu gehen, gliedert der ITK-Distributor die Ingram Micro Mobility in die vorhandenen Unternehmensstrukturen ein. Als eigene Business Unit „Mobility“ bleiben bisherige Ansprechpartner und damit auch das spezifische Know-how bestehen und werden durch das Spektrum von Ingram Micro bei Volume und Value ergänzt. „Wir bündeln unsere Stärken und sind stolz alle Kunden ab 27. Jänner 2017 als One-Stop-Shop begrüßen zu dürfen. Dabei profitieren sämtliche Geschäftspartner von einwandfreien, optimierten Logistikprozessen, einem vielfältigen Produktsortiment und spezifischen Kompetenzen aus einer Hand. Menschen, Know-how und Mehrwert – auf diesen drei Säulen bauen wir unser nachhaltiges Geschäftsmodell als Einheit“, betont Florian Wallner, Ingram Micro Executive Director & Chief Executive Austria & Switzerland.

Mit Mehrwert in die Zukunft

Die Zusammenführung der beiden Firmen verspricht Vorteile sowohl für Kunden als auch Hersteller. So ist es Vertriebspartnern möglich mit nur einer Kundennummer rund um die Uhr auf das gesamte Leistungsportfolio zuzugreifen und eine übersichtliche Gesamtrechnung zu erhalten. Außerdem profitieren sie von einem einheitlichen, großen und modernen Lager und damit einer noch höheren Verfügbarkeit und Auswahl der Produkte. „Durch die Übersiedelung des Ingram Micro Mobility Lagers von Lozorno in der Slowakei in das größte ITK-Distributionszentrum Europas in Straubing in Deutschland, erhalten auch Hersteller ihren Mehrwert. Bei einer Lagerfläche von 80.000 m2 haben Lieferanten die Möglichkeit noch mehr Produkte zu deponieren. Gleichzeitig wird auch die Logistik vereinfacht“, verspricht Wallner.

Schneller, besser und komfortabler: neuer Webshop geht online

Als zweiten Schritt nach der Zusammenlegung der beiden Firmen wird Ingram Micro auch den Webshop einem Relaunch unterziehen. „Mit dem neuen, modernen Shop bieten wir ein perfektes Gesamtkonzept an. Somit bekommen Kunden auch online bei uns alles aus einer Hand", freut sich Wallner. Besonders Wert wurde dabei auf die Nutzerfreundlichkeit und Produktvielfalt gelegt. Das Jahr 2017 verspricht eine spannende Zeit für den führenden ITK-Distributor als eine zusammenspielende Einheit. „Wir freuen uns auch weiterhin der beste Weg zu sein, Technologie zum Kunden in aller Welt zu bringen", erklärt Wallner.

Über Ingram Micro

Ingram Micro GmbH bietet als führender Distributor in der Informationstechnologie und Telekommunikation umfassende Technologie-und Logistik-Services. Der Großhändler offeriert bis zu 100.000 ITK-Produkte von über 350 namhaften Herstellern und setzt auf einen zukunftsweisenden Mix: Dieser umfasst Produkte und Services rund um Server, Networking, Storage und Virtualisierung sowie Lösungen in den Bereichen Unified Communication & Collaboration, Physical Security, Digital Signage, Cloud, Data Capture/Point-of-Sale, Education, Healthcare und New Energy. Das Regional Distribution Center in Straubing ist als größtes ITK-Logistikzentrum Europas das Herzstück der Logistik von Ingram Micro und bietet umfassende Supply Chain Solutions. Die Ingram Micro GmbH in Österreich ist eine Tochtergesellschaft der Ingram Micro Inc. mit Sitz in Santa Ana, USA. Der Konzern ist mit Niederlassungen in 39 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten und beliefert Kunden in 170 Ländern. Weitere Informationen unter www.ingrammicro.at.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Ansprechpartner und weitere Informationen:

Florian Wallner, E-Mail: florian.wallner @ ingrammicro.com

Tel.: +43/1/408 15 43-0, Fax: +43/1/408 15 43-790

http://www.ingrammicro.at



Externe Medienbetreuung

Putz & Stingl Event, Public Relations & Werbung GmbH, Mag. Melanie Wallner, 2340 Mödling, Badstraße 14a, Telefon: +43 (0)2236 2342411 oder E-Mail: wallner @ putzstingl.at