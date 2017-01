Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

11 Verkehrstote zwischen 1. und 15. Jänner 2017

Wien (OTS) - Die Opfer in der vergangenen Woche waren zwei Pkw-Lenker, ein Fußgänger und ein Mitfahrer in einem Pkw. Bei einem Unfall kam am Sonntag eine 18-jährige Pkw-Lenkerin im Bezirk Rohrbach ums Leben. Sie war mit ihrem Auto bei Schneematsch in einer leicht abschüssigen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengefahren. Das Fahrzeug der 18-Jährigen geriet in Brand, die Lenkerin kam dabei ums Leben. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote gab es in Oberösterreich und je einen in Niederösterreich und Wien.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit bzw. Ablenkung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsbürger und ein Pkw-Lenker war nicht angegurtet.

Vom 1. bis 15. Jänner 2017 gab es im österreichischen Straßennetz 11 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 14 und 2015 11.

