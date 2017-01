Mit den WESTsuperpreisen auch spontan supergünstig und bis zur letzten Minute flexibel reisen

Die WESTbahn bietet DEN Superpreis für Kurzentschlossene, der bis vor Reiseantritt auch jederzeit kostenlos stornierbar ist

Falls ein Kunde das WESTsuperpreis-Ticket in einem anderen Zug am gleichen Tag nutzen möchte, kann er dennoch mit dem Ticket reisen, wobei lediglich die Differenz zum Haustarif bequem direkt im Zug aufzuzahlen ist. Das gibt allen die nötige Flexibilität, wenn sich in der Reiseplanung doch einmal etwas ändert. Thomas Posch

Wir halten unser Angebot für höchst attraktiv: Die WESTsuperpreise sind als zuggebundene Tickets bis unmittelbar vor Fahrtantritt online buchbar. Sollte eine Reise nicht wie geplant stattfinden können, kann man das Ticket – wie bei der WESTbahn üblich – natürlich bis zum Beginn der Fahrt stornieren und erhält den vollen Preis zurück. Dr. Erich Forster

Wien (OTS) - Die private WESTbahn bietet ihren Kunden einmal mehr einen ganz besonderen Tarif: Die neuen WESTsuperpreise sind ab sofort online auf westbahn.at erhältlich. In Staffelungen zu 8 Euro (z.B. für Wien – Linz), 13 Euro (z.B. für Wien – Attnang) und 18 Euro (z.B. für Wien – Salzburg) verfügbar, ist das WESTsuperpreis-Ticket der neue Superstar am WESThimmel.

„Wir halten unser Angebot für höchst attraktiv: Die WESTsuperpreise sind als zuggebundene Tickets bis unmittelbar vor Fahrtantritt online buchbar. Sollte eine Reise nicht wie geplant stattfinden können, kann man das Ticket – wie bei der WESTbahn üblich – natürlich bis zum Beginn der Fahrt stornieren und erhält den vollen Preis zurück.“ , erklärt Dr. Erich Forster, CEO der WESTbahn Management GmbH, den neuen Tarif. Thomas Posch, als CCO verantwortlich für die kommerziellen Themen des Unternehmens, ergänzt: „Falls ein Kunde das WESTsuperpreis-Ticket in einem anderen Zug am gleichen Tag nutzen möchte, kann er dennoch mit dem Ticket reisen, wobei lediglich die Differenz zum Haustarif bequem direkt im Zug aufzuzahlen ist. Das gibt allen die nötige Flexibilität, wenn sich in der Reiseplanung doch einmal etwas ändert.“

Der WESTsuperpreis ist kontingentiert und übertragbar. Es kann am Tag der Reise sowie am Vortag online gebucht werden. Weitere Informationen zum neuen Tarif sind bei den Angebotsinformationen auf westbahn.at zu finden.

