WirtschaftsOskar 2017: der Countdown läuft – Bekanntgabe der Nominierungen am 23.1.

Wirtschaftsdelegierter Thaler: Wiener und oberösterreichische Firmen wurden bisher am öftesten für Spitzenleistungen am amerikanischen Markt nominiert

Wien (OTS) - „Österreichische Unternehmen haben 2016 wieder Spitzenleistungen am hochkompetitiven amerikanischen Markt vollbracht und dafür werden sie von der Wirtschaftskammer Österreich mit dem ‚USA-Biz-Award‘, dem so genannten ‚WirtschaftsOskar‘, ausgezeichnet“, sagt Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles. Ziel des ‚USA-Biz-Award‘ ist es, diese vielfach nur Brancheninsidern bekannten Unternehmen ins Rampenlicht zu holen. Am 23. Jänner gibt das AußenwirtschaftsCenter Los Angeles die nominierten Unternehmen in den Kategorien Innovation, Investition, Marktdurchdringung, Trendsetter, Startup und Spektakulär bekannt. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verlautbart in Hollywood einen Tag später die Nominierungen für die Film-Oscars.

Thaler: „Der WirtschaftsOskar prämiert das Herausragende und Innovative. In der siebenjährigen Geschichte des WirtschaftsOskar wurden 75 Unternehmen nominiert. Wien und Oberösterreich führen die Liste der Nominierungen mit je sechzehn Unternehmen an.“ Auf den Plätzen zwei und drei stehen Unternehmen aus der Steiermark (13) und Vorarlberg (10), gefolgt von Tirol, Niederösterreich, Salzburg und Kärnten.



„Das vergangene Jahr war ein oscarreifes Jahr für unsere Unternehmen in den USA“, so Thaler. Für manche Firmen war es das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte. Auch gab es einen Investitionsrekord: WirtschaftsOskar-Preisträger voestalpine startete mit seiner 550-Millionen-Euro-Direktreduktionsanlage in Texas die größte Greenfieldinvestition eines österreichischen Unternehmens in den USA. Das ‚Go Silicon Valley-Programm‘ von Wirtschaftskammer und Wirtschaftsministerium für herausragende Startups durchbrach die Einhundert-Teilnehmermarke. Den Anmelderekord für den WirtschaftsOskar 2017 stellte der niederösterreichische Laserspezialist RIEGL auf: zwei Minuten vor Anmeldeschluss drückte Juniorchef Johannes Riegl auf die Sendetaste. (PWK034/BS)

