Oftmals unterschätzt – Loyalität und Effizienz im Vorzimmer

IIR kürt zum zweiten Mal die beste Assistentin oder den besten Assistenten Österreichs

Wien (OTS) - Assistentinnen und Assistenten sind oft top qualifizierte Organisationstalente, die Arbeits- und Büroabläufe effizient abstimmen und immer komplexer werdende Geschäftsfälle erledigen. Richtig eingesetzt sorgen sie nicht nur für eine sofortige Entlastung der Führungskräfte sondern tragen durch ihre Social Skills auch zu einem vertrauensvollen und produktiven Arbeitsumfeld bei. Sie behalten in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf, finden für jeden Gesprächspartner den richtigen Ton, vermitteln in schwierigen Situationen und vor allem auch zwischen ihrer Führungskraft und den MitarbeiterInnen. Trotzdem wird der Berufsstand oftmals unterschätzt. Das versucht der Seminar- und Konferenzanbieter IIR zu ändern und vergibt den Titel „Assistant of the Year“ an Österreichs beste Assistenz.

Wer ist die Assistentin oder der Assistent des Jahres?

Bereits zum zweiten Mal bemüht sich IIR in Zusammenarbeit mit den Führungskräften darum, die Leistungen des Assistenzberufs vor den Vorhang zu holen. Frau Marita Raderbauer von der ÖBB Holding AG wurde 2016 zur ersten „Assistant of the Year“ Österreichs gewählt – sie überzeugte die Expertenjury mit viel positiver Energie, Kommunikationsgeschick und vorausschauendem (Mit)Denken.



Mit dem Start ins neue Jahr steigt die Spannung hinsichtlich der Frage, wer sich 2017 den Titel „Assistant of the Year“ sichern kann – die Entscheidung wird am 8. März 2017 im Rahmen der IIR Veranstaltung „Assistance up2date“ bekannt gegeben.



Vorgesetzte, Jury oder Öffentlichkeit – wer entscheidet?

Zentral für den „Assistant of the Year Award“ ist die Wertschätzung der Führungskräfte. Diese nominieren ihre Assistenz und geben Auskunft über deren fachliche und soziale Kompetenzen. Darüber hinaus kann ein persönliches Statement abgegeben werden, das die Vertrauensbeziehung zwischen Führungskraft und Assistenz erläutert.



Diese Informationen werden von einer Expertenjury gesichtet – Der IIR Geschäftsführer Manfred Hämmerle, die erfolgreiche Trainerin Edith Bayer und die Gewinnerin des Vorjahres, Marita Raderbauer, bewerten die Unterlagen und wählen drei Finalistinnen bzw. Finalisten aus. Diese werden der Öffentlichkeit vorgestellt und mittels Online-Voting wird die/der „Assistant of the Year 2017“ bestimmt.

Nach 28 Nominierungen im Jahr 2016 darf man auch in diesem Jahr gespannt sein, wie viele Vorgesetzte die Chance nutzen und durch eine Nominierung ihre Wertschätzung für ihre Assistenz zum Ausdruck bringen.

