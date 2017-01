Bezirksmuseum 21: Operetten-Abend und Mitmach-Konzert

Ensemble „Ciclo Gigli“ (18.1.), Verein „grossundklein“ (21.1.)

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) gehen kontinuierlich Veranstaltungen für Groß und Klein über die Bühne. Am Mittwoch, 18. Jänner, wendet sich das Ensemble „Ciclo Gigli“ wieder einmal an die Erwachsenen. Um 19.00 Uhr beginnt im Festsaal des Museums im „Mautner Schlössl“ ein vergnüglicher Musik-Abend mit dem Titel „Klassische Opern- und Operettenklänge“. Die Sängerinnen und Sänger der Künstler-Runde „Ciclo Gigli“ beeindrucken mit einem liebevoll arrangierten Programm mit bekannten und weniger geläufigen Melodien aus der Welt von Oper und Operette. Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber angenommen. Für den Nachwuchs veranstaltet der Kultur-Verein „grossundklein“ ein fröhliches „Mitmach-Konzert“ am Samstag, 21. Jänner. In der Reihe „Klassik Cool!“ geht um 10.00 Uhr eine kindgerechte Musik-Matinee rund um das Prokofjew-Werk „Peter und der Wolf“ los. Der Eintritt kostet 7 Euro für Kinder (ab 3 Jahren) und 9 Euro für erwachsene Begleitpersonen.

Geboten wird eine unterhaltsame Aufführung „mit viel Interaktion und musikalischem Lasso-Werfen“. Um 10.00 Uhr fängt das Vorprogramm an („Bastel-Stube“ zum Konzert-Thema). Von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr dauert der melodische Teil. Voller Schwung präsentieren die Akteure ein spannendes „Märchen“. Warum Kinder auf Ältere hören sollen und weshalb eine nicht geschlossene Gartentüre zu Problemen führen kann, ist an dem Vormittag im Museum zu erfahren. Prisca Schweiger (Erzählung, Musikvermittlung), Jun Aigner (Cello), Christo Popov (Klavier) und Szilvia Hegyi (Konzept, Inszenierung) wollen die Freude der Kleinen an klassischer Musik wecken. Nach der Vorstellung kann das Publikum den Instrumenten selber den einen oder anderen Ton entlocken. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0660/581 33 96, E-Mail office @ grossundklein.info. Informationen über mannigfaltige kulturelle Aktivitäten im Floridsdorfer Bezirksmuseum sind beim ehrenamtlichen Bezirkshistoriker und Museumsleiter Ferdinand Lesmeister einzuholen: Telefon 0664/55 66 973, Telefon 270 51 94 bzw. E-Mail bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „grossundklein“:

http://grossundklein.info

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

