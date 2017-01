Gösser im Skijahr 2016/2017: langjähriger Sponsor von Kitzbühel und Co. lässt heuer Fans Teil des rot-weiß-roten Ski-WM-Teams werden

Linz (OTS) - Die 77. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel sorgen für spannende Sportatmosphäre. Als einer der Hauptsponsoren ist Gösser auch heuer Partner der legendären Rennen auf der Streif und dem Ganslernhang. Gösser unterstützt aber auch das österreichische Skiteam – und sucht in einer Promotion gemeinsam mit den ÖSV-Stars nach zwei Fans, die in St. Moritz hinter die Kulissen der Ski-WM schauen möchten.

Jahr für Jahr wieder sorgen die Hahnenkamm-Rennen von Kitzbühel für spannende Rennatmosphäre und begeisterte Zuschauer, sowohl entlang der Rennpiste als auch zuhause vor den TV-Geräten. Egal ob Super-G, Abfahrt oder Slalom – die Rennen zählen jedes Jahr im Jänner zu den Höhepunkten im Kalender des alpinen Skiweltcups, 2017 wieder ergänzt durch die Ski-WM. Gösser, Österreichs bestes Bier, ist stets mit dabei, wenn das österreichische Skiteam nach großen Erfolgen strebt.

Beim bevorstehenden Skifest in Kitzbühel ist Gösser als jahrelanger, erfolgreicher Partner des Kitzbüheler Skiclubs mit dabei – gemeinsam setzen Gösser und der Kitzbüheler Skiclub (KSC) auf ein bewährtes Ziel: Höchste Qualität und gemeinsame Spitzenleistungen stehen im Mittelpunkt der Zusammenarbeit. Seinem Image als verlässlicher Sponsor wird Gösser auch in Kitzbühel gerecht: „Gösser ist das Bier der Österreicher – die Unterstützung dieser heimischen Großveranstaltung passt deshalb perfekt in unser Konzept. Skifahren gilt in Österreich als die Sportart Nummer 1, Gössers Kernwerte wie Ehrlichkeit, Freundschaft und Heimat fallen genau in diese Kategorie“, betont Andreas Stieber, Marketingdirektor bei der Brau Union Österreich.

Für Fans von Gösser und dem österreichischen Skisport gibt es heuer aber auch außerhalb Österreichs ein Highlight – die Ski-WM in St. Moritz. In einer Promotion sucht Gösser gemeinsam mit Michaela Kirchgasser und Hannes Reichelt nach zwei Fans, die den Ski-Zirkus in St. Moritz hautnah miterleben wollen.

St. Moritz-Promotion: Renndisziplinen sammeln und ab in die Schweiz

Der TV-Spot, der seit 26.11. on air ist, wurde Ende Oktober am Pitztaler Gletscher gedreht. Dafür mussten die ÖSV-Stars Michaela Kirchgasser und Hannes Reichelt in zwei Disziplinen antreten: Neben dem Skifahren, das beiden bestens vertraut ist, ging es auch darum, zu singen – für unsere zwei Gösser-Markenbotschafter wohl die größere Herausforderung. Nach anfänglicher Skepsis hatten die beiden am Ende Spaß dabei, den alten Klassiker von Vico Torriani „In der Schweiz“ nachzusingen, um für die Promotion das Saison-Highlight Ski-WM aufzugreifen und den Gewinnern ein unvergessliches Erlebnis der Extraklasse in Aussicht zu stellen: die WM hautnah mit dem rot-weiß-roten Team zu erleben. Der Spot ist auch online zu sehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=TDj2emRWoTQ

Im Promotionzeitraum, der noch bis 27. Jänner 2017 läuft, geht es darum, alle sechs Renndisziplinen – also Abfahrt, Super-G, Slalom, Riesenslalom, Kombination sowie Teambewerb – in Form von Peel-Off-Etiketten zu sammeln und entweder online mittels Eingabe der Etikettencodes oder postalisch durch Einsenden der gesammelten Etiketten mitzuspielen. Unter allen Teilnehmern wird dann der Hauptpreis verlost: Ein WM-Package in St. Moritz, das es dem Gewinner samt Begleitung ermöglicht, sich zu fühlen wie ein ÖSV-Star – inklusive Blick hinter die Kulissen des Ski-Zirkus, gemeinsame Anreise mit einem ÖSV-Star, Begleitung der Streckenbesichtigung gemeinsam mit Hans Knauß und des Trainings sowie je zwei VIP-Tickets für beide WM Super-G-Bewerbe. Abgerundet wird das Package von sieben Nächtigungen im Vier-Sterne-Hotel.

Erfolg verbindet seit Jahrzehnten

Für Gösser ist die starke Verbindung mit dem KSC sowie dem ÖSV von großer Bedeutung, wie Andreas Stieber erklärt: „Unser Engagement im Skisport, sei es z. B. in Kitzbühel oder durch unsere ÖSV-Stars bei der WM in der Schweiz, verschafft uns Präsenz in der Öffentlichkeit und kurbelt auch den Absatz an. Vor allem aber das Image von Gösser, die emotionale Bindung zur Marke, soll durch unser Sponsoring-Engagement gestärkt werden. Wir möchten Gösser in den Herzen der Österreicher verankern.“

Über Gösser

Gössers Siegeszug beginnt 1860, als der Unternehmer Max Kober Teile des Stiftes Göss erwirbt und die dortige Klosterbrauerei reaktiviert. Heute ist Gösser mit einer spontanen Bekanntheit von 82 Prozent die bekannteste Biermarke Österreichs, mit einem nationalen Marktanteil von 16,3 Prozent (Quelle: Nielsen, Wert 2015). Damit ist Gösser das meistverkaufte und beliebteste Bier Österreichs. Für die Biererzeugung verwendet die Gösser Brauerei ausschließlich heimische Naturprodukte: 100% erneuerbare Energien im Produktionsprozess, Brauwasser aus dem eigenen Quellschutzgebiet, Braugerstensorten aus dem Osten Österreichs und Hopfen aus dem südsteirischen Leutschach. Für den Einsatz österreichischer Rohstoffe und die hohe Qualität wurde Gösser-Bier mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel ausgezeichnet.

