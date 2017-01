Schönfärberei seitens der Pensionskassen demnächst zu erwarten!

De facto wieder Verluste bei Pensionen der 2ten Säule (Pensionskassen)

Wien (OTS) - In den nächsten Tagen sind wieder die üblichen Meldungen der Pensionskassen zu erwarten. Trotz deren positiven Darstellungen ist festzuhalten, dass es ihnen

wieder einmal nicht gelungen ist, Kürzungen bei den Pensionen zu vermeiden.

Damit wird per 1.1.2017 bei vielen Pensionskassenpensionen bei der Summe der bisher erlittenen Verluste die 50%-Marke überschritten. Im Klartext: Viele Pensionisten der 2ten Säule erhalten de facto bereits weniger als die Hälfte der ihnen zustehenden Pensionsleistung!

Wie kam es dazu? Im Vorfeld der Jahrhundertwende hatten Großunternehmen wie Banken, ORF und staatsnahe Großunternehmen die Pensionsansprüche ihrer Mitarbeiter in Pensionskassen verlagert und zwar mit bereits damals absehbar unrealistisch hohen sogenannten Rechnungszinsen(RZ). Darunter versteht man jenen Ertrag, der jährlich erwirtschaftet werden muss, um die Pensionen weiterhin in gleicher Höhe auszahlen zu können. Je höher dieser RZ, desto geringer war das Übertragungskapital an die Pensionskasse. Es erfolgte also eine Sanierung der Firmen auf Kosten ihrer Mitarbeiter!

Die Pensionskassen haben sich mitschuldig gemacht, indem sie diese überhöhten RZ akzeptiert hatten!

Die Rechnung zahlen seit Jahren die betroffenen Pensionisten! Nicht nur, dass die Pensionskassen aufgrund ihres inflexiblen Systems der Veranlagung die zugesagten RZ nicht erwirtschaften, sie reden sich einerseits auf Verluste im Anleihenbereich aus, andererseits bauen sie auch dort Verluste, wo ein höherer Aktienanteil im Portfolio ist. Und das, obwohl im Aktienbereich allgemein – sogar im kleinen Markt der Wiener Börse – laufend steigende Kurse zu beobachten sind – wenn man denn die richtigen Werte im Portfolio hat!

Ein inflexibles Veranlagungssystem mit einer offensichtlich falschen Fondskonstruktion wird stur beibehalten, die Verluste tragen ja ohnehin die Kunden und die Pensionskassen selbst bleiben weiterhin dabei ungeschoren. Aufgrund eines Pensionskassensystems in Österreich, das sich schon längst als Fehlkonstruktion und als das Schlechteste in der EU erwiesen hat.

Wie ehrlich die Bundesregierung ihre Evaluierung des derzeitigen Koalitionsprogramms nimmt, wird man u.A. daran ablesen können, ob die überfällige Evaluierung des Pensionskassengesetzes endlich in Angriff genommen werden wird!

Rückfragen & Kontakt:

Günter Braun

Pressesprecher des PEKABE - Schutzverband der Pensionskassenberechtigten

Mailto: pressesprecher @ pekabe.at

Tel. 0699 - 111 58 699