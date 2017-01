DLG Prämierungen 2017 für Tirol Milch

DLG Prämierungen 2017 für Tirol Milch mit 3 Goldmedaillen und 4 Silbermedaillen

Wels (OTS) - Bei der Qualitätsüberprüfung durch DLG in Deutschland hat Tirol Milch

3 Goldmedaillen und 4 Silbermedaillen gewonnen.

DLG Prämierungen stehen für höchste Qualität und hohes Vertrauen, Experten- Test auf höchstem Niveau. Umfragen und Studien renommierter Marktforschungsunternehmen bestätigen die hohe Bekanntheit und Akzeptanz der DLG-Prämierungen. Die hohe Glaubwürdigkeit basiert auch auf der Informationstransparenz.

Alle Lebensmittel werden in den DLG-Tests ohne Kenntnis des Herstellers, der Marke, des Produktnamens oder des Preises bewertet. Alle ausgezeichneten Produkte müssen die Labortests sowie Zubereitungs-, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfungen bestehen.

GOLD für Tirol Milch Felsenkeller Käse, Tiroler Adler und Tirol Milch Urtyroler

Alle diese Tirol Milch Käsespezialitäten wurden bereits auch mehrfach National und International ausgezeichnet.

Der Tirol Milch Urtyroler wird aus bester Tiroler Bergbauernmilch produziert. Diese Premium Bergkäsespezialität wird mindestens 12 Monaten gereift. Dadurch erhält er einen unvergleichlich würzig-kräftigen, herzhaften Geschmack.

Über 200 Tage und 200 Nächte lässt sich der Tiroler Felsenkeller Käse Zeit, um zu dem heranzureifen, was ihn so unvergleichlich macht. Den besonderen, speziellen Charakter erhält dieser Käse dank der einzigartigen Reifung im natürlichen Kitzbüheler Felsenkeller.

Der Tiroler Adler ist ein 9-monatiger gereifter Bergkäse und durch seine lange Reifung ist der Tiroler Adler würzig und kräftig im Geschmack. Gepflegt wird der Tiroler Adler mit edlen Rotkulturen.

SILBER für den „Feiner Tiroler“ Schnittkäse

Beste gentechnikfreie Tiroler Bergbauernmilch ist die Basis dieses g'schmackig-milden Schnittkäses.

Er reift mindestens 4 Wochen und wird mit Rotkulturen gepflegt, dadurch erhält er sein typisches Aroma.



SILBER auch im Convenience Bereich, Käsescheiben in einer 150g wiederverschließbaren Packung.



Tiroler Alpen Emmentaler Scheiben ,

Kitzbüheler Bergkäse Scheiben,

Tirol Milch Bergbauern Tilsiter Scheiben.



Da lohnt sich die Mühe und bestätigt die ausgezeichneten Leistungen der Mitarbeiter, zum anderen für die Kunden und Konsumenten, die sich auf die Tirol Milch Qualitätsprodukte verlassen können, so Gerald Kotzauer, Geschäftsführer für Verkauf und Marketing.

Denn damit verbunden ist die Verpflichtung und Verantwortung auch in Zukunft in eine nachhaltige Produktqualität zu investieren und daher füttern unsere Milchbauern ihren Milchkühen seit 1. Oktober 2016 ausschließlich europäischen, GVO-freien Futtermitteln und einen hohen Anteil an Grünfutter, betont Generaldirektor DI Josef Braunshofer.

Rückfragen & Kontakt:

Berglandmilch eGen

Maria Kitzler, Pressesprecher

0664 83 93 605

maria.kitzler @ berglandmilch.at

www.berglandmilch.at, www.schaerdinger.at, www.tirolmilch.at