Stronach/Lugar: Ankündigungskanzler Kern soll endlich etwas umsetzen

Wien (OTS) - „Wir haben schon so viele Pläne und Ankündigungen von Kern gehört, er soll jetzt endlich etwas umsetzen!“, kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar den Auftritt des Kanzlers in der Pressestunde. „Wenn der Ankündigungskanzler endlich irgendeinen seiner Vorschläge – und sei er noch so klein – umgesetzt hat, können wir auch über seinen Plan A diskutieren. Doch bis es soweit ist, sollten wir unsere Energie dafür verwenden, um in der Flüchtlingsproblematik tragfähige Lösungen zu finden! Gerade in diesem wichtigen Punkt bleibt Kern die Vorschläge schuldig!“, so Lugar.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub

++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at