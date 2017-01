Ladendieb nach Flucht festgenommen

Wien (OTS) - Am 13.01.2017 beobachtete gegen 12:00 Uhr ein Ladendetektiv einer Drogerie in der Schumanngasse (17. Bezirk) einen Ladendiebstahl an diversen Lebensmitteln und versuchte, den Tatverdächtigen anzuhalten. Dieser ergriff die Flucht, konnte aber kurz darauf angehalten werden. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen.

