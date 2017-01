Tag der offenen Tür des WIFI Wien: 19.1.2017 mit Runtastic-Co-Founder Florian Gschwandtner

Wien (OTS) - Ganz im Zeichen der Digitalisierung startet das WIFI Wien ins neue Jahr. So werden am 19.1.2017 (15.00 - 20.00 Uhr) beim Tag der offenen Tür unter dem Schwerpunkt „Digitalisierung (in) der Arbeitswelt“ für alle Bildungsinteressierten die Pforten geöffnet. Über 70 Info-Veranstaltungen, Schnupperkurse, Praxisworkshops und Vorträge laden Besucher/-innen dazu ein, sich einen Überblick über unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen sowie sich im Detail zu den einzelnen Angeboten beraten zu lassen. Ein kostenloser Interessentest, der von den Experten/-innen der WIFI Wien Bildungsberatung ausgewertet wird, verschafft Klarheit für jene, die noch auf der Suche nach Orientierung sind. Highlight ist der Top-Vortrag von Runtastic CEO und Co-Gründer Florian Gschwandtner.

Digitalisierung (in) der Arbeitswelt

Ganz im Mittelpunkt steht diesmal der Megatrend Digitalisierung. Bei der IT-Kursberatung können sich Interessierte über das umfassende Trainingsangebot im Bereich Informationstechnologie am WIFI Wien beraten lassen. Zahlreiche Info-Veranstaltungen rund um das Thema – vom Anwendertraining über die Ausbildung zum Software-Entwickler bis hin zu IT-Management – gewähren zudem einen Einblick in die jeweiligen Ausbildungsdetails und ermöglichen es, den Experten/-innen vor Ort konkrete Fragen zu stellen und zu erfahren, welche Kompetenzen im Bereich Digitalisierung in Zukunft gefragt sein werden.

Digital erfolgreich – Chancen und Trends am Beispiel Runtastic Top-Vortrag von Florian Gschwandtner: 17.30 Uhr

Was Florian Gschwandtner und seinen Mitgründern mit der Lauf-App Runtastic gelungen ist, ist einzigartig. Das einst kleine Start-up hat sich zu einem großen und umsatzstarken Betrieb entwickelt, die App ist mittlerweile weltweit etabliert. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie man digital erfolgreich sein kann, welche Chancen sich bieten und welche Trends in diesem Bereich auf uns zukommen werden, der sollte die Gelegenheit beim Tag der offenen Tür nicht verpassen und den Vortrag von Florian Gschwandtner besuchen.

Tag der offenen Tür des WIFI Wien



Datum: 19.1.2017, 15:00 - 20:00 Uhr



Ort:

WIFI Wien

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien



Url: www.wifiwien.at/offenetuer



Rückfragen & Kontakt:

WIFI der Wirtschaftskammer Wien am wko campus wien

Mag. (FH) Sonja Reutterer

Public Relations

01/47677-5316

reutterer @ wifiwien.at