Lebensmittelkennzeichnung – Stronach/Steinbichler: Österreich muss Frankreichs Vorbild folgen!

Nur Österreichisches Qualitätsgütesiegelgesetz sichert Umwelt, Gesundheit, Arbeitsplätze und Wirtschaft

Wien (OTS) - „Landwirtschaftsminister Rupprechter sollte sich ein Beispiel an seinem französischen Amtskollegen Le Foll nehmen. Dieser hat mit Jahresbeginn die lückenlose Herkunftskennzeichnung für Fleisch und Milch in verarbeiteten Produkten in Kraft gesetzt – im Gegenzug dazu wird das von mir dementsprechende Österreichische Qualitätsgütesiegelgesetz trotz Zustimmung aller Oppositionsparteien von der Regierung seit 8 Jahren vertagt“, kritisiert Team Stronach Agrarsprecher Leo Steinbichler und fordert den Bundesminister zum sofortigen Handeln auf. „Wir waren die ersten, die im Parlament auf die Wichtigkeit einer klaren und nachvollziehbare Herkunftskennzeichnung hingewiesen haben, weil uns eine faire Partnerschaft mit den Konsumenten ganz wichtig ist. Wertvolle regionale Lebensmittel erhalten und sichern unseren Bauernstand, die Umwelt, unser Klima, tausende regionale Arbeitsplätze, die heimische Wirtschaft und unsere Gesundheit“, so Steinbichler.

In Frankreich müssen die Hersteller von Fertigprodukten, die einen Fleischanteil von 8 Prozent oder mehr des Produktgewichtes beinhalten, ab spätestens Ende März 2017 auf dem Etikett das Land der Geburt, der Aufzucht und der Schlachtung der Tiere ausweisen. Nur wenn 100 Prozent des Fleischanteils aus einem Land stammen, reicht dessen alleinige Angabe aus. Steinbichlers Appell an die Konsumenten:

„Gute regionale Qualität ist nicht teurer. Doch die Menschen müssen sie die Garantie haben, dass alle Produktionsstufen in Österreich durchgeführt worden sind – wo Österreich drauf steht, muss zu auch 100 Prozent Österreich drinnen sein!“, fordert der Team Stronach Agrarsprecher.

