SPÖ-Termine von 16. Jänner bis 22. Jänner 2017

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 16. Jänner 2017:

9.30 Uhr Sozialminister Alois Stöger und AK OÖ-Präsident Johann Kalliauer im Talk zum Thema „Arbeitszeit“ anlässlich des AK OÖ-Kongresses (AK OÖ, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz).

10.15 Uhr Erstbefahrung des verlängerten Südasts der Wiener U-Bahnlinie U1 mit Verkehrsminister Jörg Leichtfried, Stadträtin Ulli Sima und Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl (U1-Station Reumannplatz, 1100 Wien).

18.30 Uhr Bundesministerin Sonja Hammerschmid nimmt am Eisstockschießen des Klubs für Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten teil und besucht anschließend den Bildungsheurigen (Eisbahn Perchtoldsdorf bei Wien).

DIENSTAG, 17. Jänner 2017:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr eröffnet die Jahreskonferenz von ACUNS (Academic Council on United Nations System) „Implementing the 2030 Agenda: A new vision for development“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/ztcv742 (Vienna International Centre, Board Room D, C building, Wagramer Straße 5, 1400 Wien).

15.00 Uhr Arbeitsbesuch von Verkehrsminister Jörg Leichtfried bei seinem tschechischen Amtskollegen Dan Tok zum Thema grenzüberschreitende Straßen- und Bahnverbindungen mit anschließendem Pressebriefing. (Tschechisches Verkehrsministerium, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Prag).

18.30 Uhr Bundesminister Thomas Drozda lädt zur Auftaktveranstaltung der Diskussionsreihe „Open Space“ mit Professor Mark Lilla (Bundeskanzleramt, Palais Dietrichstein-Ulfeld, Minoritenplatz 3, 1010 Wien).

Bundeskanzler Christian Kern reist zum Weltwirschaftsforum nach Davos (bis Donnerstag, 19.1.).

MITTWOCH, 18. Jänner 2017:

10.00 Uhr Zum Thema "Frauen.Arbeit.Zukunft" findet das 3. Barbara Prammer-Symposium in Wien statt. Die Veranstaltung wird jährlich im Gedenken an die ehemalige Nationalratspräsidentin und Frauenvorsitzende von den SPÖ-Frauen, dem Sozialdemokratischen Parlamentsklub und dem Karl-Renner-Institut organisiert. Grußworte sprechen Nationalratspräsidentin Doris Bures und Frauenministerin Sabine Oberhauser. Zu den Herausforderungen einer sozialen Arbeitswelt nehmen SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, die Direktorin des Karl-Renner-Instituts Maria Maltschnig und SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm Stellung. Keynote-Sprecherin ist Ursula Huws, Arbeitssoziologin und Professorin für Arbeit und Globalisierung an der Universität Hertfordshire. Am Nachmittag finden Workshops zum Thema statt. Infos zum Programm: http://tinyurl.com/jjjdhlr. Anmeldung unbedingt erforderlich: Elisabeth Bessert, Tel.:

0664-8304354, elisabeth.bessert @ spoe.at

Bundesministerin Sonja Hammerschmid bei der Siegerehrung der Bundeswinterspiele der österreichischen Berufsschulen (Igls, Tirol).

DONNERSTAG, 19. Jänner 2017:

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures bedankt sich im Rahmen einer Gleichenfeier für den Baufortschritt bei den Pavillons am Heldenplatz und im Bibliothekshof der Hofburg (Pavillon Heldenplatz, Eingang Baustelle beim Reiterdenkmal).

FREITAG, 20. Jänner 2017:

Bundeskanzler Christian Kern in Kitzbühel, u.a. Besuch der Hahnenkamm-Abfahrt (bis Sonntag).

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz nimmt am Neujahrsempfang der SPÖ-Bezirksorganisation Kitzbühel teil (VAMED Rehazentrum Kitzbühel, Hornweg 32, 6370 Kitzbühel).

20.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil besucht den Ball der Offiziere in der Wiener Hofburg.

SONNTAG, 22. Jänner 2017:

Bundesminister Hans Peter Doskozil besucht den Ski-Weltcup in Kitzbühel.

