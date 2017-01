Eternit und Energie AG schnüren erneut kostenloses Sorglos-Paket für weitere 1.000 Dach- und Fassadensanierungen in Österreich

LINZ (OTS) - Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wird auch 2017 die Aktion für alle Hausbesitzer und –sanierer weitergeführt: Eternit und die Energie AG haben ein Sorglos-Paket geschnürt, das neben einer fachgerechten und professionellen Dachsanierung mit allen Vorteilen auch noch eine sichere und fachgerechte Entsorgung des Altdaches beinhaltet. Neu ins Aktionspaket mit aufgenommen wurden Fassadensanierungen. Für Eternit ist die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH deshalb der ideale Partner, weil sie österreichweit eine sichere Entsorgung des Altdaches gewährleisten kann.

Generaldirektor Dr. Leo Windtner: „Die Partnerschaft zwischen Energie AG und Eternit hat lange Tradition. Umso erfreulicher ist es, dass wir für die Aktion das beste Angebot legen konnten und damit eine fachgerechte Entsorgung sichergestellt ist.“

MMag. Peter Rungger, Geschäftsführer der ETERNIT Österreich GmbH:

„Die „Dach-zurück“-Kampagne verstehen wir als eine Aktion gegen die Sanierungsmüdigkeit und teilweise unzureichende und schwer nachvollziehbare Sanierungsrichtlinien.“

Aufgrund des enormen Interesses geht die „Dach-zurück“-Aktion in eine neue Runde! Noch immer gibt es am österreichischen Steildachmarkt ein riesiges Sanierungspotenzial. Daher setzen Eternit und Energie AG Oberösterreich die erfolgreiche Aktion aus dem Vorjahr fort und übernehmen erneut die Entsorgungskosten des alten Daches beim Kauf eines neuen Eternit-Faserzementdaches.

Nachdem bei der Aktion im Vorjahr immer wieder auch Fassadensanierungen angefragt worden sind, wird sie um diesen Bereich erweitert: Heuer werden auch alte Faserzementverkleidungen beim Kauf einer neuen Eternit Faserzementverkleidung zurückgenommen und einer fachgerechten und umweltschonenden Entsorgung zugeführt.

Alle Informationen über die neuen Teilnahmebedingungen für die „Dach zurück“-Aktion 2017 finden Sie im Internet unter: www.dachzurück.at

So funktioniert‘s:

Eternit bewirbt die Aktion in österreichischen Medien und auf den rot-weiß-roten Häuslbauermessen in Graz, Salzburg und Wien, sowie auf der Energiesparmesse in Wels o Häuslbauermesse Graz 19.-21.01.2017: Halle A/EG 215 o Bauen & Wohnen Salzburg 02.-05.02.2017: Halle 10/0704 o Bauen & Energie Wien 16.02.-19.02.2017: Halle A/A0315 o Energiesparmesse Wels 02.-05.03.2017: Halle 5/350

Bauherren können Gutscheine auf den Messen, via Homepage (www.dachzurück.at), via Telefon bei Eternit oder bei den teilnehmenden Partnerbetrieben anfordern.

Aktion startet am 01.03.2017 und ist limitiert auf insgesamt 1000 Dächer, bzw. Faserzementverkleidungen

Eternit übernimmt die Kosten für die Bereitstellung der Container nur für die Dauer von 2 Wochen (gilt nicht für Vorarlberg, hier erfolgt die Entsorgung nur mittels Big Bags)

Dach hinkt bei energetischen Sanierungen hinterher

Sanierungen im Dachbereich machen vor allem auch aus energetischer Sicht Sinn: derzeit werden mehr als die 70% des Energieverbrauchs in Österreichs Haushalten für die Raumwärme eingesetzt.

Im Bereich der Fenster und Fassaden sowie bei den Heizungsanlagen selbst konnten in den vergangenen Jahren durch Bewusstseinsbildung und die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen bereits nachhaltige Verbesserungen und Effizienzsteigerungen erreicht werden. Der Dachbereich hinkt in diesem Bereich allerdings noch immer hinterher. „Im Wärmebereich gilt wie im Strombereich, dass jede Kilowattstunde nicht verbrauchte Energie die billigste Kilowattstunden ist und sich direkt im Geldbörsl bemerkbar macht“, sagt Energie AG-Generaldirektor Leo Windtner.

Langjährige Partnerschaft verbindet

Die ETERNIT Österreich GmbH mit Sitz in Vöcklabruck produzieren hochwertige Dach- und Fassadenprodukte aus Faserzement. Auf Basis der Erfindung von Ludwig Hatschek und seines eingetragenen Patents aus dem Jahr 1901 werden heute weltweit jedes Jahr mittels des „Hatschek-Prozesses“ Abermillionen von Quadratmetern des Baustoffes produziert.

„Wir sind nicht nur bei der Energieversorgung verlässliche und gute Geschäftspartner, sondern auch im Entsorgungsbereich. Jetzt haben wir gemeinsam ein Paket geschnürt, von dem alle Hausbesitzer, die vor einer Dachsanierung stehen, profitieren können“, skizziert Windtner das aktuelle Angebot. Im Rundum-Sorglos-Paket ist die Entsorgung des alten Daches gratis.

Rahmenbedingungen für die Gebäudesanierung weiter verbessern!

„Während der Neubau in den letzten Jahren moderate Zuwächse aufwies, sind die österreichweiten Ausgaben für Sanierung seit 2012 stark zurückgegangen. Weil die Maßnahmen der öffentlichen Hand nicht ausreichen, haben Eternit und die Energie AG diese Aktion gestartet. Sie soll die Hausbesitzer motivieren, bestehende Gebäude optisch zu erneuern und energetisch zu optimieren. Als Marktführer am Österreichischen Steildachmarkt sehen wir es als Verpflichtung, die Sanierung des Hausbestandes zu fördern, und damit ein Zeichen gegen die immense Neuverbauung in Österreich zu setzen. In Österreich werden tagtäglich rund 20 Hektar Land verbaut, das entspricht der Größe von 30 Fußballfeldern“, führt Rungger aus.

Alle teilnehmenden Dachdecker werden im Internet auf der Aktionsseite www.dachzurück.at namentlich bzw. örtlich über Google-Maps genannt und auffindbar sein.

