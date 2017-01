Der TU Wien Praktikumstag mit Virtuellem Jobroom am 17.01.2017

Die Career Center der TU Wien, Universität Innsbruck und BOKU starten die erste virtuelle Karriereveranstaltung im Rahmen der österreichischen Praktikumswoche

Wien (OTS) - Im Rahmen der österreichweiten Praktikumswoche, einer Initiative der CSA – Career Services Austria, finden von 16. bis 20. Jänner an 10 österreichischen Universitäten verschiedenste Veranstaltungen zum Thema Praktika statt.

An der TU Wien jährt sich heuer zum zweiten Mal der Praktikumstag, der am 17.01.2017 im Festsaal der Technischen Universität stattfinden wird. Am Programm stehen kostenlose Lebenslaufchecks, ein gratis Bewerbungsfotoshooting und spannende Podiumsdiskussionen. Ein besonderes Highlight dieses Jahr ist der Virtuelle Jobroom, der in Kooperation mit der Universität Innsbruck und der BOKU umgesetzt wurde. Der Virtuelle Jobroom ist eine online-basierte Karriereveranstaltung, die es Studierenden und Absolvent/inn/en ermöglicht, Arbeitgeber aus ganz Österreich bequem von zu Hause oder dem mobilen Gerät aus kennenzulernen.

Er ist die erste Veranstaltung seiner Art in Österreich. Ortsungebunden - sowohl über eine Desktopversion als auch über mobile Endgeräte - können die Besucher/innen zehn Arbeitgeber aus ganz Österreich kennenlernen, die hier ihren Innovationsgeist unter Beweis stellen.

Die Vertreter/innen von Accenture, ADLER-Werk Lackfabrik, APG – Austrian Power Grid, ATP architekten ingenieure, Ärzte ohne Grenzen, BHM INGENIEURE, Oesterreichische Nationalbank, RIEGL Laser Measurement Systems, Shpock die Flohmarkt-App und zeb warten im Chatroom des Virtuellen Jobrooms mit Information, Job- und Praktikumsangeboten sowie Antworten auf die Fragen der Besucher.

Parallel zum Online-Angebot bietet das TU Career Center auch vor Ort an der TU Wien ein spannendes Programm, das sich dieses Jahr mit dem Thema „Das Praktikum als erster Schritt zum beruflichen Netzwerk“ befasst. Neben zwei spannenden Podiumsdiskussionen zu online- und offline- Netzwerken finden von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr gratis Lebenslaufchecks sowie ein kostenloses Bewerbungsfotoshooting statt.

