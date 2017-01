ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 3 von 16. Jänner 2017 bis 22. Jänner 2017)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

~

MONTAG, 16. Jänner 2017

09:45 StS Dr. Harald Mahrer nimmt am "Philanthropreneurship Forum" teil (Hofburg, 1010 Wien)

10:30 BM Dr. Hans Jörg Schelling lädt zum Jahresauftakt ins Finanzministerium ein (BMF, Johannesgasse 5, 1010 Wien)

11:00 BM Dr. Sophie Karmasin lädt zum Kamingespräch mit Nobelpreisträger Dan Shechtman ein (BMFJ, Untere Donaustraße 13, 1020 Wien)

12:30 BM DI Andrä Rupprechter verleiht den "Citizen Science Award 2016" im Rahmen des "Tea Bag Index" Abschlussfestes (Ages, Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien)

20:00 VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Filmpremiere "Die Hölle" (Cineplexx Wienerberg, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien)

BM Sebastian Kurz beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Brüssel)





DIENSTAG, 17. Jänner 2017

08:15 BM Dr. Sophie Karmasin nimmt an der Eröffnung "com.sult" teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)

09:00 BM Dr. Hans Jörg Schelling hält die Eröffnungs-Keynote beim "The Central and Eastern European Forum 2017" (Hilton, Am Stadtpark 1, 1030 Wien)

10:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

11:30 BM Dr. Hans Jörg Schelling ist Panelist beim "14. Vienna Congress com.sult" zum Thema "Mehr oder weniger Europa?" (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)

14:15 Statement von BM Dr. Sophie Karmasin anlässlich "com.sult" (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)

18:00 StS Dr. Harald Mahrer nimmt am Neujahrsempfang der Wirtschaft "Tourismus neu.denken" teil (Weinwerk Burgenland, Obere Hauptstraße 31, 7100 Neusiedl am See)

18:30 BM DI Andrä Rupprechter, ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka und der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf nehmen an der "Farewell Reception" von US-Botschafterin Alexa Wesner teil (Weidlichgasse 1, 1130 Wien)

19:00 BM DI Andrä Rupprechter nimmt an der "greenstart" Preisverleihung teil (TU Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien)

19:15 BM Dr. Sophie Karmasin nimmt an der "Abschluss-Session com.sult" teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)

Bilateraler Arbeitsbesuch von BM Sebastian Kurz (Kiew/Moskau, bis 18.1.)

MITTWOCH, 18. Jänner 2017

10:30 Pressekonferenz mit BM Dr. Sophie Karmasin zum Thema "Kampagnenpräsentation zum neuen Kindergeldkonto" (BMFJ, Untere Donaulände 13, 1020 Wien)

12:30 BM DI Andrä Rupprechter empfängt den chinesischen Landwirtschaftsminister Han Changfu zu bilateralen Gesprächen (BMLFUW, Stubenring 1, 1010 Wien)

16:00 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf empfängt den maltesischen Botschafter Keith Azzopard zum Programm der EU-Präsidentschaft (Parlament, 1017 Wien)

18:00 StS Dr. Harald Mahrer nimmt an der "Entrepreneurial Night" teil (Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien)

18:00 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf nimmt am "Neujahrsempfang der Österreichisch-Liechtensteinischen Gesellschaft" teil (Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien)

19:00 BM DI Andrä Rupprechter lädt zur Veranstaltung "Heimat.Land. Lebenswert." im Rahmen des Regionalschwerpunkts ein (Seminarzentrum forumKLOSTER, Rathausplatz 5, 8200 Gleisdorf)

19:30 VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Neujahrsempfang der ÖVP Amstetten (Johann-Pölz-Halle Amstetten, Stadionstraße 12, 3300 Amstetten)

DONNERSTAG, 19. Jänner 2017

14:30 BM DI Andrä Rupprechter besucht mit dem chinesischen Landwirtschaftsminister Han Changfu landwirtschaftliche Betriebe (Salzburg)

15:00 ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka nimmt an der Gleichenfeier der Büropavillons am Heldenplatz teil (Pavillon Heldenplatz, 1010 Wien)

17:30 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf lädt zur Präsentation "Arena Analyse 2017 – Demokratie neu starten" (Parlament, 1017 Wien)

18:00 Rede von BM Dr. Sophie Karmasin anlässlich des "Neujahrsempfangs der ÖVP Burgenland" (Schloss Esterhazy, Esterhazyplatz 5, 7000 Eisenstadt)

22:00 MEP Mag. Othmar Karas besucht den "Ball der Philharmoniker" (Musikvereinsgebäude, Bösendorferstraße 12, 1010 Wien)

BM Sebastian Kurz nimmt am "Davos World Economic Forum" teil (Davos, bis 20.1.)

Besuchstag von BM Mag. Wolfgang Sobotka (Berlin, bis 20.1.)

FREITAG, 20. Jänner 2017

09:00 MEP Mag. Othmar Karas referiert und diskutiert zu aktuellen EU-Themen aus dem Bankensektor mit Vertretern der Sparte Bank und Versicherungen (Wirtschaftskammer Niederösterreich, Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten)

10:00 ÖVP-Generalsekretär Abg.z.NR Werner Amon, MBA nimmt an der Abgeordnetenkonferenz der Steirischen Volkspartei teil (Hotel Böhlerstein, Friedrich-Böhler-Straße 13, 8605 Kapfenberg)

10:45 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf besucht die "Jobmesse" (FH Vorarlberg, Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn)

11:00 BM DI Andrä Rupprechter besucht die "Grüne Woche Berlin" und gibt mit Bauernbundpräsident Jakob Auer und Landwirtschaftskammerpräsident Hermann Schultes eine Pressekonferenz (Messegelände Berlin, 14055 Berlin)

11:00 MEP Mag. Othmar Karas nimmt am "Neujahrsempfang" der Wirtschaftskammer Wien, Sparte Bank und Versicherungen teil (Hofburg, 1010 Wien)

17:00 BM Dr. Hans Jörg Schelling empfängt Niki Lauda zu seiner Diskussionsreihe "Finanz im Dialog" zum Thema "Der Weg an die Spitze. Erfolgsfaktoren in Wirtschaft und Hochleistungssport" (Hotel Schloss Lebenberg, Lebenbergstraße 17, 6370 Kitzbühel)

19:00 BM DI Andrä Rupprechter nimmt am Empfang des "Österreich Wein Marketings" teil (10117 Berlin)





SAMSTAG, 21. Jänner 2017

09:00 BM DI Andrä Rupprechter nimmt am "Berliner Agrarministergipfel 2017" teil (11013 Berlin)

18:30 BM DI Andrä Rupprechter lädt zum kulinarischen Empfang "Charta Kulinarisches Österreich" mit Johann Lafer ein (10785 Berlin)

21:00 StS Dr. Harald Mahrer nimmt am "Ball der Industrie und Technik – Techniker Cercle" teil (Musikverein, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien)

~



Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse, Web und Social Media, Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at, www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp