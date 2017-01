pro event überzeugt mit Umsetzung innovativer Inszenierung von Kanzler Kerns „Plan A für Austria“

Wiener Eventagentur überrascht mit Umsetzung von ungewöhnlichem Präsentationsformat: Rede zur Zukunft Österreichs von Bundeskanzler Kern begeistert 1.500 Besucher in Wels.

Wien (OTS/LCG) - Nicht nur der Inhalt des Zukunftsplans für Österreich von Bundeskanzler Kern ist derzeit in Österreich in aller Munde, auch die pompöse Inszenierung der Rede in der Welser Messehalle 21 sorgt für großes Aufsehen. Erstmals präsentiert ein österreichischer Politiker auf einer Rundbühne in der Mitte des Saals, die von drei Seiten von vollen Publikumsrängen und von der vierten Seite von Kameras umgeben ist und somit einer Arena gleicht. Über der Bühne hängt nach amerikanischem Vorbild ein überdimensionaler Videowürfel, der aus vier 5 x 2,81 Meter großen Projektionsflächen mit jeweils einer Bildfläche von 14 Quadratmetern besteht. Die Übertragung des Redners, der stets von vorne zu sehen ist, erfolgt durch Projektion per Beamer. Großes Lob für die aufsehenerregende Abwicklung der Veranstaltung erntet die zum echo medienhaus zugehörige Eventagentur pro event, die auch für die Umsetzung des Donauinselfests verantwortlich zeichnet.

"Aufbruchsstimmung, die eine ganze Nation bewegt und die international von Medien rezipiert wird, in ein politisches Event -kurz nach Obamas Farewell Address - zu verpacken, ist mehr als Verantwortung. Mit dieser Aufbruchsstimmung und diesem Enthusiasmus geht pro event in das neue Jahr, um Akzente zu setzen", so pro event Geschäftsführer Thomas Waldner.

Für das außergewöhnliche Präsentationsformat wurde von der SPÖ ganz bewusst Wels gewählt. 1.500 Besucherinnen und Besuchern verfolgten Kerns Grundsatzrede zur Zukunft der Nation auf der rot-weiß-rot gestalteten Rundbühne live von den vollen Rängen mit. Die gesamte Rede des Kanzlers ist auf http://tinyurl.com/zron75v zu sehen und weitere Informationen zum „Plan A für Austria“ auf www.worauf-warten.at.

