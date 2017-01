20 Jahre ORF-RadioKulturhaus: „Harri Stojka: A Tribute to The Beatles“

Wien (OTS) - 2017 feiert das ORF-RadioKulturhaus sein 20-jähriges Bestehen mit einer Reihe an Highlight-Veranstaltungen. Mit seinem Programm „A Tribute to The Beatles“ am 19. Jänner eröffnet Harri Stojka, langjähriger Weggefährte des RadioKulturhauses, das Jubiläumsjahr. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, aber per HD-Live-Stream ab 20.00 Uhr auf http://radiokulturhaus.orf.at zu sehen.

Zur Feier seines 20. Jahres bietet das RadioKulturhaus seinem Publikum heuer eine ganze Reihe außergewöhnlicher Veranstaltungen:

Harri Stojka eröffnet das Jubiläumsjahr mit seinem Programm „A Tribute to The Beatles“. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war Harri Stojka mit all seinen unterschiedlichen Programmen – mit Gitancoeur d'Europe, feinstem Gipsy Swing, India Express sowie Programmen wie Satire & Jazz gemeinsam mit Wolfang Böck – zu Gast im Haus in der Argentinierstraße und hat sich in die Herzen des RadioKulturhaus-Publikums gespielt. Stojka entstammt der Lovara-Roma-Dynastie der Bagareschtschi, seine Herkunft und fortgesetzte Wurzelsuche – u.a. dokumentiert im Film „Gypsy Spirit“ (2011) – prädestiniert ihn als Weltmusik-Botschafter. 2013 erhielt Stojka das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Wie fast jeder Musiker, der mit Pop und Rock aufwuchs, hatte er frühe, prägende Erfahrungen mit den „Fab Four“, die die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts dominierten. Sein Vorbild war Beatles-Gitarrist George Harrison, aus dessen Namen er die Schreibung seines Vornamens „Harri“ ableitete. 2017 kehrt der Meister der Gitarre künstlerisch zu den Beatles zurück. Mit Harri Stojka musizieren Roland Guggenbichler (Keyboard), Claudius Jelinek (Rhythmusgitarre), Peter Strutzenberger (Bass) und Sigi Meier (der Meister am Schlagzeug, von dem interessante interpretatorische Facetten zu Ringo Starrs Basics zu erwarten sind).

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des RadioKulturhauses gibt es eine Neuerung: Ab Jänner besteht die Möglichkeit, die wichtigsten Veranstaltungen des Monats per HD Live-Stream auf radiokulturhaus.ORF.at auch von zu Hause aus auf dem Computer, Tablet oder TV-Gerät mitzuerleben.

„Harri Stojka: A Tribute to The Beatles“ findet am Donnerstag, den 19. Jänner im ORF-RadioKulturhaus statt. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, der HD-Live-Stream ist ab 20.00 Uhr unter http://radiokulturhaus.orf.at aktiv. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at