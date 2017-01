itelligence AG veröffentlicht Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2016

Umsatzerlöse steigen 2016 um 11,7% auf 777,9 Mio. Euro

Lizenz- und Cloud Subscription Umsätze um 18,6% auf Rekordniveau von 85,5 Mio. Euro gestiegen

Operatives Ergebnis (EBIT) liegt bei 34,9 Mio. Euro nach 36,0 Mio. Euro im Vorjahr

Prognose für 2017: Umsatzsteigerung auf 820 bis 830 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von rund 5,0%

Die itelligence AG ist im Geschäftsjahr 2016 sehr stark gewachsen und verzeichnet mit Umsätzen in Höhe von 777,9 Mio. Euro ein Umsatzplus von 11,7% gegenüber dem Vorjahreswert von 696,2 Mio. Euro. Erwartet wurden für das Geschäftsjahr 2016 bis zu 750 Mio. Euro Umsatz. Auch die Ertragssituation stellt sich dank eines sehr guten vierten Quartals zufriedenstellend dar. So liegt das EBIT im Gesamtjahr nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Zu den insgesamt guten Ergebnissen beigetragen haben sowohl das organische Wachstum in Höhe von 40,4 Mio. Euro (+5,8%) als auch der Umsatzanstieg aufgrund neuerworbener Unternehmen in Höhe von 41,3 Mio. Euro (+5,9%). Der Auftragsbestand der itelligence AG stieg um 17,0% von 659,5 Mio. Euro zum Jahresende 2015 auf 771,7 Mio. Euro zum 31.12.2016.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Im vierten Quartal 2016 ist es uns gelungen, signifikantes Neugeschäft abzuschließen. Insbesondere das Lizenzgeschäft und die Cloud-Umsätze haben neue Höchstwerte erreicht. itelligence verstärkt damit seine weltweite Position. Neben Deutschland ist itelligence in den Ländern UK, Skandinavien, Polen und in der Türkei deutlich zweistellig gewachsen. Wir sind trotz zahlreicher Herausforderungen - zum Beispiel auf der Währungsseite und im Projektgeschäft - mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden. Zur Sicherstellung unserer Wachstumsstrategie investiert itelligence in SAP-basierte Produktlösungen, die unseren Kunden einen hohen Nutzen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle ermöglichen."

In den einzelnen Umsatzbereichen verbesserte sich das Beratungsgeschäft mit einem Anstieg von 6,9% von 310,1 Mio. Euro auf 331,4 Mio. Euro. Das Lizenz- und Cloud Subscription Geschäft steigerte die Umsätze um 18,6% auf ein Rekordniveau von 85,5 Mio. Euro (Vorjahr: 72,1 Mio. Euro). Der Umsatz im Managed Services Geschäft in Höhe von 360,2 Mio. Euro (Vorjahr: 310,6 Mio. Euro) hat sich insgesamt um 16,0% erhöht. Der Anteil des Managed Services Geschäfts am Gesamtumsatz liegt jetzt bei 46,3% (Vorjahr: 44,6%).

Bei der geographischen Umsatzverteilung stieg der Umsatz im größten Segment DACH um 13,5% von 321,2 Mio. Euro auf 364,6 Mio. Euro. Ebenfalls wachsen konnte das Segment Westeuropa mit einem Plus von 14,7% auf 177,6 Mio. Euro nach einem Vorjahreswert von 154,8 Mio. Euro. In Osteuropa stiegen die Umsätze um 11,7% von 74,6 Mio. Euro auf 83,3 Mio. Euro. Das Segment USA verbesserte sich mit einem Wachstum um 3,7% von 130,8 Mio. Euro auf 135,7 Mio. Euro. Im Segment Asien erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 die Umsätze um 16,8% von 10,7 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro. Das Segment Sonstiges lag bei 4,2 Mio. Euro nach 4,1 Mio. Euro im Vorjahr.

Bei den Erträgen konnte die itelligence AG aufgrund von Projektanlaufkosten für IT-Lösungen, Akquisitionskosten und Währungskursverlusten mit einer EBIT-Marge von 4,5% nicht ganz den Wert des Vorjahres (5,2%) erreichen. In absoluten Zahlen blieb das EBIT im Jahr 2016 mit 34,9 Mio. Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (36,0 Mio. Euro). Insbesondere zeigte ein starkes viertes Quartal mit einem EBIT-Wachstum um 13,0% auf 17,4 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 15,4 Mio. Euro) und einer EBIT-Marge von 7,7% (Vorjahresquartal: 7,7%) eine zuletzt stark anziehende Entwicklung. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand weiteres Umsatzwachstum und eine Steigerung der Erträge. So sollen die Umsätze im laufenden Jahr auf 820 bis 830 Mio. Euro anwachsen. Bei weiter steigenden Erträgen wird eine EBIT-Marge von rund 5,0% erwartet.

Weitere Zahlen und Details werden mit dem Geschäftsbericht 2016 am 31. März 2017 veröffentlicht.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 5.600 hochqualifizierten Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum -von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz von 777,9 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland und ist von der Experton Group als SAP HANA Dienstleister Leader Germany 2016 ausgezeichnet worden.

