Die Ö3-Ski-Challenge in Schladming: „Bist du fit für den Weltcup?“

Ö3-Coach Benni Raich und Non-Skiing-Captain Tom Walek suchen das Ö3-Team

Wien (OTS) - Das Nightrace in Schladming gilt unter den besten Skifahrern der Welt als das steilste, schwierigste und gleichzeitig spektakulärste Slalom-Rennen des Weltcups. Wer will einmal im Leben selbst Weltcup-Luft schnuppern? Einen Weltcup-Slalom fahren, am Originalhang, auf der Originalstrecke, gecoacht von Skilegende Benni Raich? Der Ö3-Wecker macht diesen Once-in-a-Lifetime-Moment für zehn Ö3-Hörer/innen möglich.

Am Mittwoch, den 25. Jänner, dem Morgen nach dem legendären Nightrace, wird das aus zehn Hobbyskifahrer/innen bestehende Ö3-Team auf dem Originalhang versuchen eine Zeit zu fahren, die „weltcuptauglich“ ist. Der originale Slalom-Kurs und die Zeitmessung bleiben aufgebaut und das Ö3-Team darf sich ab 6.00 Uhr Früh – LIVE im Ö3-Wecker – auf der Piste der Stars beweisen. Die Challenge ist gewonnen, wenn zumindest eine/r der zehn Ö3-Hörer/innen schneller ist als der Letzte des Nightrace.

Ö3-Coach ist niemand geringerer als Schladming-Rekordsieger Benni Raich, der den Nachtslalom vier Mal gewonnen hat. Wie er die Chancen des Ö3-Teams sieht: „Da muss man richtig mutig sein. Denn auch der Letzte aus dem ersten Durchgang ist im Schnitt nur gute 8-10 Sekunden hinter dem Schnellsten. Dafür wird es also verdammt gute Skifahrerinnen und Skifahrer brauchen!“ Und die werden nun von Ö3-Coach Benni Raich und Non-Skiing-Captain Tom Walek gesucht. Wer sich dieser Herausforderung stellen will, kann sich ab sofort bis Donnerstag, den 19. Jänner um 12.00 Uhr auf oe3.ORF.at anmelden. Das Ö3-Team wird am Montag, den 23. Jänner im Ö3-Wecker bekannt gegeben.

Hitradio Ö3 LIVE beim Nachtslalom in Schladming

Wenn das Nightrace in Schladming über die Bühne geht, berichten die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits live aus Schladming. Hitradio Ö3 ist der Informationssender für die Skifans und hält die Ö3-Hörer/innen über alle wichtigen Entscheidungen auf dem Laufenden. Die Ö3-Sportredaktion liefert außerdem ausführliche Vorschauen, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Slalom-Stars.

Und Hitradio Ö3 sendet von Montag, den 23. Jänner bis Mittwoch, den 25. Jänner Wetterprognosen live aus Schladming. Ö3-Meteorologe Sigi Fink meldet sich aus der Reporterkabine vor Ort und wirft einen Blick auf das Wetter (Montag und Dienstag von 5.00 Uhr bis inkl. 12.00 Uhr; Mittwoch von 5.00 Uhr bis inkl. 9.00 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

Tel.: 01/36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at