ÖWA Plus 2016-III: styria digital one verdoppelt Reichweitenvorsprung

Wien/Graz (OTS) - styria digital one erreicht monatlich sieben von zehn Österreicherinnen und Österreichern (71,8 Prozent) und ist damit Österreichs größte digitale Vermarktungsgemeinschaft. Das ist das Ergebnis der aktuellen ÖWA-Plus-Studie, im Rahmen derer personenbezogene Reichweiten- und Strukturdaten für das Internet für das dritte Quartal 2016 erhoben wurden.

Damit verdoppelt die Vermarktungsgemeinschaft styria digital one ihren Vorsprung auf die zweitplatzierte Goldbach Audience von 0,3 auf 0,8 Millionen Unique User im Vergleich zur ÖWA Plus 2016-II.

Facebook-Reichweite in ÖWA nicht berücksichtigt

styria digital one-Geschäftsführer Alexis Johann: „Dass wir Österreichs erfolgreichste digitale Vermarktungsgemeinschaft sind, verdanken wir der Qualitätsorientierung unseres Teams und unseren Redaktionen. Diese schaffen es Tag für Tag und Monat für Monat relevanten Content zu erstellen, der ihnen treue User beschert und zu Reichweitenerfolgen in der ÖWA und in Social Media führt. Diese Facebook-Reichweiten werden in der ÖWA jedoch noch nicht abgebildet, wie es etwa in Deutschland bereits üblich ist. Dieser Aufgabe wird die ÖWA sehr bald stellen müssen.“

Das sd one-Dachangebot (Styria-Portale ohne externe Partner) ist mobile Nummer eins und erreicht mehr als 1,9 Millionen Unique User (31,2 Prozent) pro Monat. In Summe verzeichnet dieses eine Reichweite von 3,2 Millionen Unique Usern und ist führend bei Frauen (1,6 Millionen), in der Altersgruppe 14-59 (2,7 Millionen) sowie in den Bundesländern Wien (0,7 Millionen), Burgenland (0,1 Millionen), Steiermark (0,5 Millionen) und Kärnten (0,2 Millionen).

sdo.at