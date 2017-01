RK-Terminvorschau vom 16. JÄNNER bis 27. JÄNNER 2017

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 16. JÄNNER bis 27. JÄNNER 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 16. JÄNNER 09.30 Uhr, Fototermin anl. Start der Volksschuleinschreibungen in Wien mit Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky (Volksschule Jochbergengasse, 21., Jochbergengasse 1) 10.15 Uhr, Erstbefahrung der U1-Verlängerung mit Verkehrsminister Jörg Leichtfried, StRin Ulli Sima und Wiener-Linien GFin Alexandra Reinagl (Treffpunkt: U1-Station Reumannplatz, Stationsüberwachung) 16.45 Uhr, 14. Wiener „com.sult“-Kongress (Rathaus, Festsäle, Einlass: 16:15 Uhr) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Teddy Kollek – ein Leben für Jerusalem“ mit u.a. StR Andreas Mailath-Pokorny, GR Peter Florianschütz (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 17. JÄNNER 08.15 Uhr, 14. Wiener „com.sult“-Kongress (Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz 4) MITTWOCH, 18. JÄNNER 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Ingrid Fröhlich durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Steinsaal II) DONNERSTAG, 19. JÄNNER 18.00 Uhr, Überreichung der Medaille für Verdienste im Wiener Feuerwehr- und Rettungswesen in Bronze an Michael Fuchs und Erwin Langer durch Landtagspräsident Harry Kopietz (Feuerwehr-Ausbildungszentrum Floridsdorf, 21., Josef Brazdovic-Straße 4) MONTAG, 23. JÄNNER 16.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Heinz Wollinger durch StRin Renate Brauner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.30 Uhr, BürgerInnenversammlung zum Thema „Lösungsmöglichkeiten für die Stellplatz-Thematik rund um das Allianz Stadion“ (Allianz-Stadion, Business-Club, 14., Gerhard Hanappi-Platz 1) DIENSTAG, 24. JÄNNER 16.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Anica Matzka-Dojder sowie des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Rainer Husty durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 25. JÄNNER 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Klaus Steiner durch Landeshauptmann-Stellvertreterin Maria Vassilakou (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (PWH Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) DONNERSTAG, 26. JÄNNER 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss)

