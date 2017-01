Wien: Zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gelang es am gestrigen Abend zwei mutmaßliche Einbrecher festzunehmen. Im Zuge einer Schwerpunktaktion wurden die Beamten auf die beiden Männer aufmerksam und observierten sie. Im Zuge der Observation konnten die Polizisten die Männer bei einem Einbruch in eine im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses gelegene Wohnung beobachten. Wenig später erfolgte die Festnahme der Tatverdächtigen. Zahlreiche gestohlen Objekte, vor allem Schmuck, wurden sichergestellt. Die Beschuldigten, gegen sie wird auch wegen weiterer gleichgelagerter Straftaten ermittelt, befinden sich in Haft.

